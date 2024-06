X Factor 2024, per la prima volta la finale si terrà in Piazza del Plebiscito a Napoli

Per la prima volta nella storia del talent show, la finale di X Factor 2024 si terrà in una piazza, più precisamente in Piazza del Plebiscito a Napoli, dove sarà trasmessa in diretta giovedì 5 dicembre.

Una location unica per un evento imperdibile, al quale si potrà accedere gratuitamente. Al momento, però, Sky non ha ancora diffuso – né tramite il proprio sito internet né tramite i propri canali social – le modalità di partecipazione.

X FACTOR 2024 APPRODA A NAPOLI

La location della finale di X Factor 2024 non è l’unica novità di questa 18esima edizione. Di fatto, oltre all’arrivo di Giorgia alla conduzione, che prenderà il posto di Francesca Michielin, anche la giuria è stata completamente stravolta. Ed ecco che al tavolo dei giudici troveremo: Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi.

“Sono molto carica ed entusiasta“, ha dichiarato Giorgia, attualmente impegnata con le auditions. “Seguo X Factor da sempre. Mi piace vedere i quattro giudici confrontarsi. Ci sono le battute e i momenti in cui si ride, ma c’è anche tanta attenzione verso i ragazzi che arrivano. Ogni giudice esalta le caratteristiche degli altri, e secondo me questo è un bel messaggio che passa“.

X FACTOR: DI LOCATION IN LOCATION

Di seguito riportiamo le location che, di anno in anno, hanno ospitato la finale di X Factor: