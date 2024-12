X Factor 2024 finale Lauro con tre concorrenti beffato da Mimì che trionfa

X Factor 2024 pagelle finale – siamo arrivati al grande giorno. Io non sono in piazza Plebiscito ma seduta sul mio comodo divano, a Napoli per noi c’è Alvise Salerno, ma non posso esimermi dal portare a termine il mio compito. Questa edizione è stata veramente godibile, senza polemiche e anche gli inediti hanno fatto ottimi numeri.

Rispetto allo scorso anno, con una finale “modesta” al Teatro Repower quest’anno c’è il grande riscatto con una finale in pompa magna in piazza.

Infatti hanno fatto le cose in grande ma con uno spettacolo in tv che non riesce a catturare l’attenzione, ecco cosa è successo:

Apertura con il nuovo inedito di Robbie Williams

Giorgia ci racconta come si svolgerà questa gara finale: tre manches (My Song, The best of e Inediti) in cui si apre e chiude il televoto e poi il vincitore verrà decretato

Si inizia subito con la manches My Song in cui i concorrenti si sono scelti personalmente la canzone.

I Patagarri si cimentano con Cam-Caminì / Chim Chim Cher-ee –

Oreste Lionello, Tina Centi, Liliana Sorrentino e Sandro Acerbo / Dick Van Dyke with The Jack Halloran Singers.

Mimì Because The Night di Patti Smith

Les Votives cantano Someone Like You di Adele

Lorenzo Salvetti canta Cosa Mi Manchi a Fare di Calcutta

Si chiude il televoto della prima manches e poi è il momento di Paola Iezzi che canta il suo singolo Club , arriva pure Chiara, Club Astronave Festival / Vamos A Bailar / Furore / Festa Totale – (Paola & Chiara)

Si apre la seconda manches, i Best of:

Per Mimì Manuel sceglie Figures – Jessie Reyez, Mi Sei Scoppiato Dentro Il Cuore – Mina e La Sera Dei Miracoli – Lucio Dalla

Per i Les Votives Lauro sceglie You Make Me Feel di Mighty Real – Sylvester

Are You Gonna Be My Girl – Jet Sign Of The Times – Harry Styles

Per i Patagarri Lauro sceglie Stayin’ Alive – Bee Gees Hey Pachuco – Royal Crown Revue Summertime – George Gershwin, vocals Abbie Mitchell

Per Lorenzo Salvetti Lauro sceglie Tango – Tananai Margherita – Riccardo Cocciante Me So’ Mbriacato – Mannarino

Poi il superospite internazionale Robbie Williams che canta Let Me Entertain You / Rock DJ / Angels

È il momento di Gigi D’Alessio che dopo Robbie Williams non lo so… con tutto il rispetto. Ma lui è il re di quella piazza e canta Un Nuovo Bacio – Una Magica Storia D’Amore – Mon Amour

Si chiude il televoto

Terza manches gli inediti:

Mimì canta Dove si va, Les Votives cantano Monster, I Patagarri cantano Caravan e Lorenzo Salvetti canta Mille Concerti.

