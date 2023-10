X Factor 2023 tutto pronto per i live, scompare l’Extra Factor e i giudici diventano producer… Fedez sta meglio e riprende il suo ruolo

X Factor 2023 Live. Siamo stati alla conferenza stampa di X Factor 2023 al teatro Re-Power di Milano ribattezzato X Factor Arena.

Le squadre sono definite e pronte per il primo live di giovedì 26 ottobre 2023.

Fedez: Maria Tomba – Sarafine – Asia

Ambra: Angelica – Gaetano De Caro – Matteo Alieno

Morgan: Selmi – Animaux Formidables – Sickteens

Dargen D’Amico: Settembre – Stunt Pilots – Il Solito Dandy

Siamo riusciti a fare due chiacchiere con i concorrenti della diciassettesima edizione … qui le videointerviste.

Apre la conferenza stampa Francesca Michielin che presenta le squadre con i suoi giudici.

In questa occasione, le quattro squadre guidate dai giudici, Fedez, Ambra, Morgan e Dargen D’Amico, hanno presentato i loro concorrenti, gettando una luce sui talenti che si esibiranno in diretta per la prima volta giovedì 26 ottobre 2023.

x factor live i giudici

Fedez, è tornato dopo essere stato male poche settimane fa e ha presentato la sua squadra composta da Maria Tomba, Sarafine e Asia. Ambra, con la sua solida esperienza televisiva, ha affermato di essere molto carica e ha accolto il suo team definendoli “emotivi anonimi” o “piangorroici”: Angelica, Gaetano De Caro e Matteo Alieno.

Morgan, una presenza storica di X Factor, ha portato al palco i suoi concorrenti: Selmi, Animaux Formidables e i Sickteens. Dargen D’Amico, ha annunciato con entusiasmo la sua squadra composta da Settembre, Stunt Pilots e Il Solito Dandy.

Francesca Michielin è stata la presentatrice della conferenza stampa, durante la quale ha intervistato i giudici e i membri delle squadre. Morgan ha definito la sua squadra eterogenea per generi e voci, promettendo di sorprenderci. Quando gli è stato chiesto che tipo di giudice sarà, ha risposto in modo ironico, dicendo che cercherà di assomigliare a se stesso, poiché gli è stato detto che somiglia a Morgan.

Morgan ha anche fatto alcune considerazioni sui membri della sua squadra. Gli Animaux Formidables sono stati descritti come portatori di sano rock, e si è lasciato scappare il nome “Fabio” che svela il nome della voce del duo. Selmi è stato definito “esistenzialista,” in grado di esprimere i sentimenti attraverso la musica, mentre i Sickteens sono stati definiti la parte giovane che è giusto che si ribelli ai “vecchi”, Morgan si definisce il nonno dei ragazzi con i quali svela di avere attriti e pensieri divergenti.

Dargen D’Amico ha condiviso il suo entusiasmo con la sua modalità ironica, ha dichiarato di cercare il lato positivo anche per una eventuale uscita di qualcuno dei suoi. Gli Stunt Pilots si sono espressi desiderosi di sperimentare e mettersi in gioco, mentre Il Solito Dandy ha sottolineato l’unità del loro gruppo e la felicità di vivere l’attimo presente.

Infine Dargen chiosa sono bravissimi a non pensare troppo

Fedez, con la squadra “Girl Power,” ha affermato di cercare di fornire le canzoni giuste ai suoi concorrenti con l’unico obiettivo di non farle uscire.

Ambra ha sottolineato come starà vicino ai suoi concorrenti cercando di accompagnarli ma anche farsi accompagnare da loro. Matteo Alieno esprime il desiderio di scoprire come saranno “live,” senza il supporto dei meccanismi di montaggio mentre Angelica ha sottolineato l’importanza della comunicazione per arrivare a più persone possibili.