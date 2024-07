Ultimo Stadi 2025 – La Favola Continua… con tre sold-out a un anno dallo start

Ultimo Stadi 2025 – La Favola Continua… con tre sold-out a un anno di distanza dall’inizio del tour, che vedrà il cantautore romano calcare per l’ennesima volta i palchi dei più importanti stadi italiani: da Lignano Sabbiadoro a Bari, passando Ancona, Milano, Roma e Messina.

“Quando vi ho incontrati quest’anno ho sentito un calore e un amore che non avevo mai provato e allora mi sono detto che, finché ci sarete voi con me, io da qui non mi muovo“, aveva dichiarato Ultimo direttamente dal palco dello Stadio Olimpico di Roma sabato 22 giugno, annunciando il nuovo tour negli stadi.

E, come se fosse una risposta a quel “finché“, in poco più di 48 ore dalla messa in vendita Ultimo Stadi 2025 – La Favola Continua… ha registrato i primi 250.000 biglietti venduti, per poi vedere polverizzati i biglietti di ben tre delle otto date previste nel 2025.

Sold-out, dunque, la prima data di Milano allo Stadio San Siro e le due date romane allo Stadio Olimpico.

ULTIMO STADI 2025 – LA FAVOLA CONTINUA…: le date

29 giugno 2025 – Lignano Sabbiadoro @ Stadio Teghil

@ Stadio Teghil 2 luglio 2025 – Ancona @ Stadio del Conero

@ Stadio del Conero 5 luglio 2025 – Milano @ Stadio San Siro ( SOLD OUT )

@ Stadio San Siro ( ) 7 luglio 2025 – Milano @ Stadio San Siro

@ Stadio San Siro 10 luglio 2025 – Roma @ Stadio Olimpico ( SOLD OUT )

@ Stadio Olimpico ( ) 11 luglio 2025 – Roma @ Stadio Olimpico ( SOLD OUT )

@ Stadio Olimpico ( ) 18 luglio 2025 – Messina @ Stadio San Filippo

@ Stadio San Filippo 23 luglio 2025 – Bari @ Stadio San Nicola

