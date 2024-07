Ultimo: sono oltre 412 mila i biglietti venduti per il tour del 2024… e la favola continua nel 2025

Il 2024 sarà un anno difficile da dimenticare per Ultimo, ormai diventato il principe degli stadi italiani. Il cantautore romano, infatti, ha appena concluso il suo tour negli stadi “Ultimo Stadi 2024 – La Favola Continua…” sabato 6 luglio allo Stadio Euganeo di Padova.

ULTIMO, “IO NON MI MUOVO DA QUI”

Ultimo si è lasciato andare in un lungo post su Instagram, cercando di riassumere quanto possibile tutte le emozioni provate in questa favola del 2024. Ringrazia i suoi fan con affetto e sincerità, soprattutto per averlo supportato in ogni singola data in giro per l’Italia.

In fin dei conti, i numeri con cui si è concluso il suo viaggio negli stadi del 2024 parlano chiaro: sono stati venduti 412.884 biglietti nelle dieci date complessive tra giugno e luglio, quasi tutte sold out a parte la data zero di Trieste e quella di Napoli.

Nel sopracitato post, Ultimo sottolinea un momento che ricorderà per sempre:

«Ieri all’ultima di Padova durante i fuochi d’artificio finali urlavo “IO DA QUI NON MI MUOVO!“. Quel momento lo ricorderò per sempre. Perché l’ho urlato sapendo di dire una cosa che viene dal profondo di quello che sono. Io da qui non mi muovo. Nel vero senso della parola».

Durante quest’ultima data, inoltre, il cantautore romano ha cantato per la prima volta sul palco la canzone “7+3“, dedicata alla madre Anna, sottolineando l’importanza del brano nonostante non fosse mai riuscito ad inserirla in scaletta in alcun tour. La mamma, dai video che girano in rete, viene mostrata decisamente molto emozionata.

In fin dei conti, bisogna sottolineare come questo ragazzo della periferia di Roma di soli 28 anni, con una carriera iniziata solamente 8 anni fa, ha già conquistato ben 41 date negli stadi nel suo palmarès personale. Sono numeri importanti ed oggettivi, che vanno riconosciuti.

ULTIMO, LA FAVOLA CONTINUA NEGLI STADI NEL 2025

Ultimo non ha davvero intenzione di muoversi dai palchi degli stadi italiani. Infatti, poche settimane fa, in occasione della prima data allo Stadio Olimpico di Roma, il cantautore romano ha annunciato il suo tour negli stadi del 2025 “Ultimo Stadi 2025 – La Favola Continua…“. Ad oggi, dall’apertura delle prevendite, sono stati venduti oltre 250 mila biglietti.

Di seguito, le date:

29 giugno 2025 – Lignano Sabbiadoro, Stadio Teghil

2 luglio 2025 – Ancona, Stadio del Conero

5 luglio 2025 – Milano, Stadio San Siro

7 luglio 2025 – Milano, Stadio San Siro (NUOVA DATA)

10 luglio 2025 – Roma, Stadio Olimpico

11 luglio 2025 – Roma, Stadio Olimpico (NUOVA DATA)

18 luglio 2025 – Messina, Stadio San Filippo

23 luglio 2025 – Bari, Stadio San Nicola

Foto dal profilo Instagram di Ultimo