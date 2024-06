Ultimo: 250.000 biglietti venduti con l’apertura delle prevendite delle nuove date del Tour Stadi 2025.

Continuano le prevendite record di Ultimo.

Periodo fortunato per Ultimo che non smette di confermare il suo status di principe degli stadi italiani. Il cantautore romano, attualmente impegnato con il tour 2024 negli stadi. E proprio dal palco dell’Olimpico Roma Niccolò ha annunciato una lieta notizia personale (vedi qui) e il tour negli stadi del 2025.

Al momento della messa in vendita dei biglietti ne sono stati venduti 100.000 in mezz’ora. Un numero che ha spinto Vivo Concerti a raddoppiare gli appuntamenti negli stadi di Milano e Roma.

Ora, con l’apertura delle prevendite di queste nuove date il numero di biglietti acquistati per il tour stadi 2025 (mentre è in corso un tour negli stadi 2024, ricordiamo) sale a 250.000.

Ad oggi Ultimo conta, in una carriera iniziata solo 8 anni fa, 41 stadi nel suo palmarès di cui sei su sei completamente sold out allo Stadio Olimpico di Roma in meno di un anno.

Il totale dei biglietti venduti dal cantautore nella sua carriera è di oltre 2 milioni.

ULTIMO STADI 2024 – LA FAVOLA CONTINUA…

2 giugno 2024 – Trieste @ Stadio Nereo Rocco (DATA ZERO)

8 giugno 2024 – Napoli @ Stadio Diego Armando Maradona (SOLD OUT)

9 giugno 2024 – Napoli @ Stadio Diego Armando Maradona

15 giugno 2024 – Torino @ Stadio Olimpico (SOLD OUT)

16 giugno 2024 – Torino @ Stadio Olimpico (SOLD OUT)

22 giugno 2024 – Roma @ Stadio Olimpico (SOLD OUT)

23 giugno 2024 – Roma @ Stadio Olimpico (SOLD OUT)

24 giugno 2024 – Roma @ Stadio Olimpico (SOLD OUT)

28 giugno 2024 – Messina @ Stadio San Filippo (SOLD OUT)

6 luglio 2024 – Padova @ Stadio Euganeo (SOLD OUT)

ULTIMO STADI 2025 – LA FAVOLA CONTINUA…

29 giugno 2025 – Lignano Sabbiadoro @ Stadio Teghil

2 luglio 2025 – Ancona @ Stadio del Conero

5 luglio 2025 – Milano @ Stadio San Siro

7 luglio 2025 – Milano @ Stadio San Siro (NUOVA DATA)

10 luglio 2025 – Roma @ Stadio Olimpico

11 luglio 2025 – Roma @ Stadio Olimpico (NUOVA DATA)

18 luglio 2025 – Messina @ Stadio San Filippo

23 luglio 2025 – Bari @ Stadio San Nicola

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI