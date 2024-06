Ultimo diventerà papà del piccolo E… L’annuncio sul palco dello Stadio Olimpico

Dopo i rumors circolati nelle ultime settimane, è ufficiale: Ultimo diventerà papà del piccolo E… Ad annunciarlo è lo stesso cantautore in occasione della terza data romana del suo nuovo tour negli stadi, alla quale hanno preso parte anche Francesco Totti, Laura Pausini e la sua compagna, Jacqueline Luna Di Giacomo, che ha fatto salire sul palco, per poi baciarle la pancia e dedicarle “Quel Filo Che Ci Unisce“, brano cantato a squarciagola in duetto con il pubblico, da cui – afferma – ha imparato la parola “famiglia“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da All Music Italia – Il Sito della Musica Italiana (@allmusicitalia)

ULTIMO DIVENTA PAPà: PARTECIPA AL TOTO-NOME

Caricamento…

Se non riesci a visualizzare il form del toto-nome, clicca qui!

ULTIMO STADI 2025 – LA FAVOLA CONTINUA…

“Avevo detto che mi sarei fermato l’anno prossimo, ma quando vi ho rincontrati quest’anno ho sentito un calore e un amore che non avevo mai provato e allora mi sono detto che, finché ci sarete voi con me, io non mi muovo”.

Queste le parole con quali sabato 22 giugno, in occasione della prima delle tre date live allo Stadio Olimpico di Roma, Ultimo ha annunciato a sorpresa un nuovo tour che, per la quarta estate consecutiva, lo vedrà dominare i palchi dei più grandi stadi italiani, raggiungendo un nuovo record.

Di fatto, a soli 28 anni Ultimo vanta già 39 stadi, di cui 6 annunciati per il prossimo anno e 6 completamente sold-out allo Stadio Olimpico di Roma in meno di un anno, per un totale di 1.750.000 biglietti venduti.

E, a questo proposito, nella prima mezz’ora dall’apertura delle vendite, il pubblico del cantautore romano ha polverizzato 100 mila biglietti.

Di seguito riportiamo tutte le date di Ultimo Stadi 2025 – La Favola Continua… ad ora annunciate:

29 giugno 2025 – Lignano Sabbiadoro @ Stadio Teghil

2 luglio 2025 – Ancona @ Stadio del Conero

5 luglio 2025 – Milano @ Stadio San Siro

10 luglio 2025 – Roma @ Stadio Olimpico

18 luglio 2025 – Messina @ Stadio San Filippo

23 luglio 2025 – Bari @ Stadio San Nicola

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI





Foto di copertina di Roberto Panucci