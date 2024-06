Ultimo non interrompe la sua favola live… annunciate le date negli stadi per il 2025

Ultimo stadi 2025. Date, biglietti e dettagli.

Mentre in rete impazza la notizia, ad oggi non confermata, che “Il Principe degli stadi”, Ultimo, sarebbe in attesa del sui primo figlio dalla compagna Jaqueline xxx, il cantautore smentisce i rumors che lo avrebbe visto prendersi una pausa dai live il prossimo anno e annuncia Ultimo Stadi 2025, la favola continua.

Ultimo stadi 2025 date e biglietti

Alla carriera live di Ultimo, partito dai piccoli club e arrivato in pochi anni agli stadi, abbiamo dedicato un approfondimento che potete leggere qui.

Con le sei date del 2025 annunciate per il 2025 il numero di live negli stadi fatti in nove anni di carriera totale salirà a ben 39 date, quasi tutte sold out come per il tour attualmente in corso. Ecco le date di Ultimo Stadi 2025 i cui biglietti saranno in vendita da lunedì 24 giugno a partire dalle 14 al link qui sotto:

Lignano S. – 29 Giugno – Stadio Teghil

Ancona – 2 Luglio – Stadio Del Conero

Milano – 5 Luglio – Stadio San Siro

Roma – 10 Luglio – Stadio Olimpico

Messina – 18 Luglio – Stadio S. Filippo

Bari – 23 Luglio – Stadio S. Nicola

LA TARGA SIAE PER ALBA

Ultimo ha ricevuto oggi allo Stadio Olimpico di Roma la targa Siae per il brano “Alba”, un riconoscimento allo straordinario valore autorale e artistico del cantautore.

Il Direttore Generale Matteo Fedeli ha consegnato questa mattina la targa che cristallizza il momento in cui l’idea creativa di “Alba” è diventata musica, un brano che restituisce a ognuno di noi il coraggio di camminare verso un nuovo giorno, fiduciosi di immaginarlo diverso da una realtà già scritta con storture e conflitti sociali:

“SIAE è orgogliosa di omaggiare ULTIMO per la potenza evocativa della sua musica e delle sue performance dal vivo, capaci di risvegliare le coscienze e infondere coraggio”.

Alba non è esattamente una canzone d’amore, ma un viaggio più introspettivo, “Una canzone che disegna una connessione con la parte più nascosta di ognuno di noi – aveva scritto il cantautore in un post su instagram – quella parte che tutti abbiamo, ma che tendiamo a perdere di vista dato il continuo ‘inquinamento’ che quotidianamente riceviamo dall’esterno.”