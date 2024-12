“Si Torna A Casa”, Alfa annuncia un concerto alla Stadium di Genova

In uno dei suoi brani più celebri Chiara Galiazzo canta “perché si torna sempre dove si è stati bene” ed ecco che Alfa torna a casa, nella sua Genova, dove il 22 novembre 2025 si esibirà sul palco dello Stadium Genova in occasione della seconda data del suo nuovo tour nei palazzetti.

Di fatto, il giovane cantautore è atteso anche all’Unipol Forum di Assago (MI) il 29 ottobre 2025 e al Palazzo dello Sport di Roma il 29 novembre 2025.

“Sono passati due anni dall’ultimo concerto a Genova, e non vedo l’ora di tornare nella mia città”, ha raccontato Alfa.

Poi, ha aggiunto: “Genova è la città che mi ha visto crescere. Il mio primo concerto l’ho fatto in un piccolo club. Poi ho suonato per strada, alle feste dei licei, al Goa Boa (2022) e al Teatro Politeama (Tra Le Nuvole Tour, 2023). Ogni tappa ha avuto un significato speciale, ma lo Stadium Genova rappresenta un passo importante. È il posto più grande dove si può suonare qui. Vivo questa data come un traguardo significativo nel mio percorso e sono entusiasta di poterlo condividere con il mio pubblico, proprio a casa”.

ALFA TOUR 2025: “si torna a casa” e a…

29 Ottobre 2025 – ASSAGO (MI), Unipol Forum

22 Novembre 2025 – GENOVA, Stadium Genova (NUOVA DATA)

29 Novembre 2025 – ROMA, Palazzo Dello Sport

I biglietti per il concerto allo Stadium di Genova saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 14.00 di mercoledì 11 dicembre su TicketOne.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI





Foto di copertina di Filiberto Signorello