In attesa di Sanremo 2025, Achille Lauro annuncia un concerto-evento al Circo Massimo

A poco più di due settimane dall’inizio del Festival di Sanremo 2025, dove presenterà l’inedito Incoscienti Giovani, Achille Lauro annuncia uno speciale concerto-evento al Circo Massimo di Roma, che il prossimo 29 giugno lo vedrà – per la prima volta – calcare il palco del monumentale tempio della musica.

L’annuncio arriva dopo le date sold-out di Milano e Roma a ottobre 2024, in occasione di Ragazzi Madre – L’Iliade Il Live, durante le quali l’artista ha ripercorso la sua decennale carriera, che l’ha visto trasformarsi da un’icona trap a una star spregiudicata in grado di smantellare ogni stereotipo, sempre pronto a rinnovarsi e a muoversi facilmente tra diversi generi ed epoche musicali, e non solo.

L’evento al Circo Massimo di Roma è organizzato da Friends & Partners e The Base, in collaborazione con l’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale.

Già disponibili in presale esclusiva per gli iscritti al canale broadcast della pagina Instagram di Achille Lauro, i biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 14.00 di lunedì 27 gennaio sia sul sito di Ticketone che nei punti vendita autorizzati.

ACHILLE LAURO: DA SANREMO 2025 AL CIRCO MASSIMO

In attesa del concerto-evento al Circo Massimo, Achille Lauro si prepara a tornare al Festival di Sanremo per la quinta volta dopo le tre partecipazioni in gara – nel 2019 Rolls Royce, nel 2020 con Me Ne Frego e nel 2022 con Domenica – e quella in qualità di super-ospite nel 2021.

Foto di copertina a cura di Marcello Junior Dino