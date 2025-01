Piero Pelù festeggia 4 importanti anniversari con Il Ritorno Del Diablo Tour

Il 2025 sarà per Piero Pelù l’anno del Giubileo del Rock con Il Ritorno Del Diablo Tour 2025.

Quest’anno il rocker fiorentino festeggerà infatti 4 importanti anniversari.

Ed ecco che il Deserti Club Tour, in programma in primavera, si trasformerà nell’occasione perfetta per festeggiare i 40 anni di Desaparecido (1985), i 35 anni di El Diablo (1990), i 30 anni di Spirito (1995) e i 25 anni di Né Buoni Né Cattivi (2000).

È dunque tempo de Il Ritorno Del Diablo Tour 2025, che vedrà Piero Pelù esibirsi insieme ai suoi Bandidos (Amudi Safa alla chitarra, Luca Martelli “Mitraglia” alla batteria e Max Gelsi “Sigel” al basso) e a un super ospite, ovvero il mitologico Antonio Aiazzi, detto “il Don“, che sarà alle tastiere nei brani del repertorio dei Litfiba.

Piero Pelù, Il Ritorno Del Diablo Tour 2025: le date

14 aprile 2025 – MILANO , Magazzini Generali

, Magazzini Generali 23 aprile 2025 – PADOVA , Hall

, Hall 29 aprile 2025 – ROMA , Largo Venue

, Largo Venue 02 maggio 2025 – NAPOLI , Casa Della Musica

, Casa Della Musica 04 maggio 2025 – MODUGNO (BA) , Demodè Club

, Demodè Club 08 maggio 2025 – TORINO , Hiroshima Mon Amour

, Hiroshima Mon Amour 11 maggio 2025 – BOLOGNA , Estragon Club

, Estragon Club 16 maggio 2025 – FIRENZE, Viper Theatre

I biglietti sono disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali. Per info www.firendandprtner.it

Foto di copertina a cura di Oscar Esse