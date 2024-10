Piero Pelù annuncia lo spostamento del Deserti Tour: “Il mio duello con gli acufeni continua, ma non mi arrendo”

Con un post social Piero Pelù ha annunciato lo spostamento del Deserti Tour a causa di alcuni problemi di salute che sono tornati a manifestarsi, obbligandolo a mettere in pausa la sua attività live.

“Ciao a tuttt. Pare che ci risiamo. Gli otorini mi hanno visitato e mi hanno imposto il riposo forzato. Il mio duello con i fo**uti acufeni continua, ma voi sapete che io ho la pellaccia e la testaccia dura e non mi arrendo mai“, ha scritto Pelù su Instagram, che già lo scorso anno si era trovato costretto a rimandare il tour in seguito a un forte shock acustico subito in studio di registrazione.

Poi, ha aggiunto: “Ringrazio Friends and Partners, tutti i club, i mitici Bandidos, lo staff in tour e naturalmente tutti voi che avete già comprato i biglietti per l’amore che mi trasmettete ogni volta. La festa nei club è solo rimandata ad aprile/maggio ‘25 e preparatevi che sarà più potente che mai! Vi voglio bene. A presto“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Piero Pelù (@pieropelufficiale)

PIERO PELù, DESERTI TOUR 2025: LE DATE

Qui di seguito riportiamo il calendario aggiornato del Deserti Tour 2025 di Piero Pelù:

14 aprile 2025 – MILANO, Magazzini Generali

23 aprile 2025 – PADOVA, Hall

29 aprile 2025 – ROMA, Largo Venue

02 maggio 2025 – NAPOLI, Casa Della Musica

04 maggio 2025 – MODUGNO (BA), Demode’ Club

08 maggio 2025 – TORINO, Hiroshima Mon Amour

11 maggio 2025 – BOLOGNA, Estragon Club

16 maggio 2025 – FIRENZE, Viper Theatre

I biglietti per le nuove date sono acquistabili su ticketone.it e nei punti vendita abituali.

I biglietti precedentemente acquistati, rimangono validi come segue:

I biglietti per le date al Viper Club di Firenze del 4 e 5 novembre 2024 saranno validi per la nuova data del 16 maggio 2025;

I biglietti per le date ai Magazzini Generali di Milano dell’11 e 12 novembre 2024 saranno validi per la nuova data del 14 aprile 2025;

I biglietti per le date all’Hiroshima Mon Amour di Torino del 17 e 18 novembre 2024 saranno validi per la nuova data dell’8 maggio 2025;

I biglietti per la data all’Hall di Padova del 24 novembre 2024 saranno validi per la nuova data del 23 aprile 2025;

I biglietti per la data all’Estragon di Bologna del 28 novembre 2024 saranno validi per la nuova data dell’11 maggio 2025;

I biglietti per le date al Largo Venue di Roma dell’1 e 2 dicembre 2024 saranno validi per la nuova data del 29 aprile 2024;

I biglietti per la data alla Casa della Musica di Napoli del 7 dicembre 2024 saranno validi per la nuova data del 2 maggio 2025;

I biglietti per la data al Demodè di Modugno (BA) del 14 dicembre 2024 saranno validi per la nuova data del 4 maggio 2025.

Per tutti coloro che non potranno partecipare, sarà possibile richiedere il rimborso tramite il circuito di vendita utilizzato, entro il 25 novembre (Info su friendsandpartners.it).

