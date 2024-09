Per la prima volta nei principali teatri italiani, Diodato torna live dopo il successo del tour estivo

Al via tra poche settimane il nuovo tour di Diodato, che si esibirà, dopo il successo delle date estive, per la prima volta nei principali teatri italiani, in uno spettacolo più intimo e intenso.

Il tour, organizzato da Magellano Concerti, conta in totale 21 date e partirà il 28 settembre, con la data zero al Teatro Moderno di Grosseto. Una grande soddisfazione per il cantautore, che ha visto registrarsi in poco tempo vari sold out: sono infatti già tutto esaurito le date di Bari, Lecce, Mestre, Milano, Civitanova Marche, Pescara, Palermo, Bologna, Torino, Mantova e Trento, a cui si sono aggiunte proprio negli ultimi giorni anche Roma, Napoli, Grosseto, Assisi, Firenze e Schio.

Il 2024 è stato, e continua ad essere, un anno ricco e importante per l’artista, con la partecipazione alla 74° edizione del festival di Sanremo, la pubblicazione di un nuovo album ad aprile, intitolato “Ho Acceso Un Fuoco (Live Studio Session)”, e il nuovo singolo di quest’estate “Molto Amore“.

Inoltre, con il suo brano “La mia terra“, colonna sonora del film “Palazzina Laf” di Michele Riondino, ha vinto i David di Donatello, il Nastro d’Argento 2024 e il Ciak d’Oro per la “Miglior canzone originale”, si è aggiudicato la Targa Tenco 2024 per la categoria “Miglior canzone singola” e ha ricevuto il Premio Amnesty International Italia 2024.

diodato: le date del tour nei teatri

Di seguito il calendario del tour nei teatri 2024 di Diodato:

8 Settembre 2024 @ Grosseto – Teatro Moderno (Data Zero) // Sold Out

01 Ottobre 2024 @ Bari – Teatro Petruzzelli // Sold Out 02 Ottobre 2024 @ Lecce

Teatro Politeama Greco // Sold Out

05 Ottobre 2024 @ Mestre (Ve) – Teatro Toniolo // Sold Out

06 Ottobre 2024 @ Milano – Teatro Arcimboldi // Sold Out

09 Ottobre 2024 @ Roma – Auditorium Parco Della Musica // Sold Out

11 Ottobre 2024 @ Napoli – Teatro Augusteo // Sold Out

18 Ottobre 2024 @ Civitanova Marche (Mc) – Teatro Rossini // Sold Out

19 Ottobre 2024 @ Pescara – Teatro Massimo // Sold Out 20 Ottobre 2024 @ Assisi

Teatro Lyrick // Sold Out

23 Ottobre 2024 @ Palermo – Teatro Golden // Sold Out

24 Ottobre 2024 @ Catania – Teatro Metropolitan

26 Ottobre 2024 @ Rende (Cs) – Teatro Garden

29 Ottobre 2024 @ Firenze – Teatro Verdi // Sold Out

30 Ottobre 2024 @ Bologna – Europauditorium // Sold Out 31 Ottobre 2024 @ Schio (Vi) – Teatro Astra // Sold Out

14 Novembre 2024 @ Torino – Teatro Colosseo // Sold Out

16 Novembre 2024 @ Mantova – Teatro Sociale // Sold Out

17 Novembre 2024 @ Trento – Auditorium Santa Chiara // Sold Out 25 Novembre 2024 @ Genova – Teatro Politeama Genovese

27 Novembre 2024 @ Parma – Teatro Regio

Foto di copertina di Alessio Albi.

