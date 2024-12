Dopo il successo all’Unipol Forum, Naska veste di nuovi suoni le sue canzoni e torna nei teatri con l’Unplugged Tour

Sabato 7 dicembre 2024 è una data che Naska non dimenticherà facilmente, grazie al grande successo del suo primo concerto all’Unipol Forum di Assago, davanti a 11.000 persone entusiaste. Non contento, il principe del punk italiano ha subito annunciato una nuova serie di live, questa volta nei teatri italiani.

L’annuncio del nuovo tour è arrivato proprio durante The Freak Show, lo spettacolo legato all’ultimo album dell’artista. Dal palco, Naska ha svelato l’Unplugged Tour, una serie di spettacoli che lo vedranno esibirsi, in primavera, nei più importanti teatri italiani. Sarà un tour completamente diverso dall’ultimo show: intimo, suggestivo, con le sue canzoni reinterpretate attraverso arrangiamenti unici.

Naska Tour 2025

Queste le date dell’Unplugged Tour, organizzato da Vivo Concerti:

Giovedì 6 marzo 2025 – MONTECATINI TERME (PT) @ Teatro Verdi – DATA ZERO

Martedì 11 marzo 2025 – PADOVA @ Gran Teatro Geox

Mercoledì 12 marzo 2025 – TORINO @ Teatro Colosseo

Domenica 16 marzo 2025 – CIVITANOVA MARCHE (MC) @ Teatro Rossini

Martedì 18 marzo 2025 – BOLOGNA @ Teatro Celebrazioni

Sabato 22 marzo 2025 – MILANO @ Teatro degli Arcimboldi

Martedì 25 marzo 2025 – ROMA @ Auditorium Parco della Musica – Sala Sinopoli

Quello nei teatri è un ritorno per Diego che già nel 2023 aveva sperimentato con successo l’esperienza in acustico nella tournée “Rebel Unplugged” macinando un sold out dietro l’altro.







Foto di Lucia Bolletta