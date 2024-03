Motta torna live con il tour estivo: ecco le prime date annunciate

Dopo i live nei club l’anno scorso, Motta torna ad esibirsi dal vivo. L’artista ha annunciato le prime date del tour estivo, durante le quali porterà la sua musica sui palchi dei principali festival italiani.

Motta si esibirà in location suggestive che faranno da sfondo ad uno spettacolo energico e, al tempo stesso, anche intimo. Il cantautore toscano trova la sua massima espressione su un palco. Nella dimensione live, crea un momento di condivisione e carica emotiva con il suo pubblico. Valore aggiunto è rappresentato dai musicisti che lo accompagnano in tour.

Quest’estate, alla band si aggiunge anche un’ospite d’eccezione: Roberta Sammarelli che porterà il suo basso all’interno della formazione. Insieme a lei ci saranno Giorgio Maria Condemi (chitarre) e Francesco Chimenti (basso e cello), da sempre al fianco di Motta, a cui si sono uniti nei live invernali Davide Savarese (batteria) e Whitemary (synth e elettronica).

La tournée sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i brani dell’ultimo album di Motta, “La musica è finita”, oltre agli altri pezzi della sua carriera.

Ecco il calendario delle date annunciate:

06 GIUGNO – BASTIA UMBRA (PG) – CHROMA FESTIVAL

14 GIUGNO – LIDO DI CAMAIORE (LU) – LA PRIMA ESTATE FESTIVAL

21 GIUGNO – IVREA (TO) – APOLIDE FESTIVAL

03 LUGLIO – BOLOGNA – BONSAI

12 LUGLIO – PADOVA – SHERWOOD FESTIVAL

25 LUGLIO – GRADISCA D’ISONZO (UD) – FESTIVAL ONDE MEDITERRANEE

1 AGOSTO – SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) – NEL CUORE, NELL’ANIMA 2024 (in trio elettrico)

2 e 3 AGOSTO – POMARANCE (PI) – MUSICASTRADA FESTIVAL (ROCCA SILLANA) (in solo)

24 AGOSTO – CONVERSANO (BA) – CASA DELLE ARTI

7 SETTEMBRE – CHALLAND-SAINT-ANSELME (AO) – MUSICASTELLE (in trio elettrico)

Il tour è prodotto e organizzato da Magellano Concerti. I biglietti sono già disponibili sui circuiti di vendita e prevendita abituali.

Per info e biglietti si può visitare il sito www.magellanoconcerti.it

Motta autore della colonna sonora di “The Cage – Nella gabbia”

Per Motta, il 2024 si è aperto con una nuova avventura cinematografica. Il regista Massimiliano Zanin gli ha affidato la realizzazione della colonna sonora della sua opera prima “The Cage – Nella gabbia“, uscita nelle dale il 22 febbraio scorso.

Per il suo debutto nel cinema di finzione, il regista ha dato a Motta il compito di creare le atmosfere sonore che accompagnano la faticosa ricerca della protagonista verso la consapevolezza di sé e una tanto desiderata e combattuta libertà.

La colonna sonora è stata anticipata dall’uscita del singolo “Minotauro“, curato da Motta insieme a Danno (Colle der Fomento) e prodotto con Stabber.

