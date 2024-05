Michele Bravi, Anteprima a Teatro: l’empatia come chiave della condivisione

Michele Bravi, Anteprima a Teatro: recensione e scaletta.

Ieri sera, domenica 12 maggio, al Teatro Dal Verme di Milano Michele Bravi ha presentato per la prima volta dal vivo i brani contenuti all’interno del suo nuovo concept album, “Tu Cosa Vedi Quando Chiudi Gli Occhi“, in occasione della prima delle due anteprime a teatro che lo vedranno esibirsi anche all’Auditorium Parco della Musica (Sala Sinopoli) di Roma il prossimo 26 maggio.

Con la direzione musicale di Carlo Di Francesco, che ha curato tutti gli arrangiamenti dei brani in scaletta, il concerto è un vero e proprio viaggio tra passato e presente. Ed ecco che ai tredici brani contenuti in “Tu Cosa Vedi Quando Chiudi Gli Occhi” si alternano alcuni dei brani più amati del cantautore umbro: da “Inverno Dei Fiori” (brano in gara a Sanremo 2022) a “Mantieni Il Bacio”, “Storia Del Mio Corpo” e “Maneggiami Con Cura” (da “La Geografia Del Buio“, 2021), passando per “Solo Per un Po'” e “Il Diario Degli Errori” (da “Anime Di Carta“, 2017).

Ma non è tutto! Poco prima dei saluti Michele Bravi propone infatti al pubblico presente in sala anche un’intensa interpretazione de “La Canzone Dei Vecchi Amanti” di Franco Battiato.

MICHELE BRAVI: LA RECENSIONE DEL LIVE AL TEATRO DAL VERME

Tra musica, parole e figure retoriche, Michele Bravi indossa la giacca dell’artista, ma sul palco porta innanzitutto l’essere umano, raccontandosi al pubblico – con il quale interagisce più volte – senza alcun filtro e con un pizzico di autoironia.

C’è chi piange, chi batte le mani a tempo e chi resta ipnotizzato da uno spettacolo dal forte impatto emotivo. Il teatro diventa infatti una sorta di bolla, in cui ognuno non ha più paura di mostrarsi anche fragile, perché al sicuro. L’empatia diventa così la chiave della condivisione e il risultato è una forte connessione tra Michele e il suo pubblico.

“La parola è tono emotivo, suono, magia“, chiosa Bravi, che le parole le sceglie sempre con estrema cura, riconoscendone sia la bellezza che il peso. Ed ecco che nel suo racconto non manca la parola “grazie“. Poi, c’è spazio anche per il “dolore“, che non va evitato – spiega – ma accolto, perché “è un fatto e come fatto non va giudicato“.

Ed è proprio con questa consapevolezza che, accompagnato da un quartetto d’archi, Michele Bravi prende per mano il proprio pubblico, accompagnandolo in questo viaggio sonoro con estrema delicatezza, quasi in punta di piedi, concedendo ad ognuno l’opportunità di guardarsi dentro e di essere libero… di esprimersi ed essere se stesso.

Michele Bravi, Anteprima a Teatro: LA SCALETTA