Michele Bravi, in arrivo una nuova versione di “Umorismo Italiano” feat Guè

Dopo l’uscita del suo ultimo concept album, “Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi“, Michele Bravi (qui la nostra videointervista) presenta un’inedita versione di “Umorismo Italiano” (EMI Records Italy / Universal Music Group) feat Guè, che sarà disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 10 maggio.

“Umorismo Italiano” feat Guè: significato del brano

Il brano rappresenta un vero e proprio ponte tra diverse forme d’arte, dalla moda al cinema, mostrando come la cultura pop possa realmente diventare un veicolo di riflessione critica. Ed ecco che lo stesso Michele Bravi definisce la canzone “una parodia malinconica sulla dittatura della risata tra il macchiettismo dell’italianità e il cinema più sguaiato“.

Ma non è tutto! All’interno del brano Guè parla infatti anche di ignoranza sofisticata e con la sua penna omaggia i più grandi artisti italiani del grottesco, oltre ai mastri del Cinema degli anni d’oro.

Michele bravi, la collaborazione con fausto puglisi

L’artwork della copertina è stato interamente curato da Fausto Puglisi (Beyonce, Jennifer Lopez, Kylie Minogue, Lady Gaga, Rihanna), che vi ha impresso il suo inconfondibile marchio di sensualità e ferocia.

“Fausto è stato il primo a darmi la possibilità di creare un dialogo tra moda e musica e questo suo ennesimo regalo aggiunge un pezzetto alla riconoscenza e alla stima infinita che già provo per lui”.

“Umorismo Italiano” feat Guè: testo del brano

In attesa del testo di “Umorismo Italiano” feat Guè, che sarà disponibile a partire da venerdì 10 maggio, di seguito riportiamo il testo originale del brano.

Immagina di stare dentro una commedia

E ridere di frasi demenziali e battute a caso

E ancora ridere

Fino a stare male

E non respirare

Le volte che vai fuori di testa

Sarebbe comica come sequenza

Io che ti parlo disperatamente

Delle nostre cose

In scena sembrerei solo un buffone

Immagina la sala con le luci spente

E prendere la vita meno seriamente

Farei battute sconce solo per questa volta

Attenti che stanotte il pubblico si diverta

E facciamo un po’ ridere

Senti come fanno ah ah ah

Ci piace fare i drammatici

Ma tutti fanno ah ah ah

Siamo più banali di quanto ammettiamo

Umorismo italiano

Che risate ah ah ah

Per favore non piangere

Senti come fanno ah ah ah

Siamo solo fenomeni

Ma tutti fanno ah ah ah

Siamo più scontati di quanto ammettiamo

Umorismo italiano

Che risate ah ah ah

(Ah Ah Ah Ah)

Gesticoliamo con le mani in maniera esagerata (Ah)

Ma che tormento questa maledetta dolce vita (Ah)

Immagina noi due a Cinecittà

A far gli attori dentro un film volgare con trama scontata

Pane, amore e malinconia

Meglio battere le mani insieme alla platea

Grottesco e popolare solo per questa volta

Direi la mia opinione anche se non richiesta

E facciamo un po’ ridere

Senti come fanno ah ah ah

Ci piace fare i drammatici

Ma tutti fanno ah ah ah

Siamo più banali di quanto ammettiamo

Umorismo italiano

Che risate ah ah ah

Per favore non piangere

Senti come fanno ah ah ah

Siamo solo fenomeni

Ma tutti fanno ah ah ah

Siamo più scontati di quanto ammettiamo

Umorismo italiano

Che risate ah ah ah

E facciamo un po’ ridere

Senti come fanno ah ah ah

Ci piace fare i drammatici

Ma tutti fanno ah ah ah

Siamo più banali di quanto ammettiamo

Umorismo italiano

Che risate ah ah ah

Per favore non piangere

Senti come fanno ah ah ah

Siamo solo fenomeni

Ma tutti fanno ah ah ah

Siamo più scontati di quanto ammettiamo

Umorismo italiano

Che risate ah ah ah