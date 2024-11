MEG: ecco le date del tour celebrativo per i 30 anni di carriera

Meg compie trent’anni di carriera e per festeggiare quest’anniversario, ha annunciato un tour celebrativo. Trenta Meg – questo è il nome della tournée – inizia ad aprile 2025 da Livorno, per poi toccare i principali club italiani. I biglietti sono già disponibili.

Nel corso della sua carriera, Meg è stata autrice, cantante e produttrice esplorando diversi mondi sonori. Sin dal 1994, ha sempre ricercato nuovi suoni e parole, nel segno della sperimentazione. In questo modo, è diventata simbolo di un cantautorato alternativo. La sua musica è ricca di contaminazioni tra diversi stili e mondi, che sono però uniti tra loro dall’elettronica.

Dopo l’esperienza con i 99 Posse, alla fine del 2004 Meg ha pubblicato il suo primo disco solista dal titolo Meg, seguito nel 2008 da Psychodelice. Il suo ultimo album di inediti è Vesuvia, uscito il 30 settembre 2022. Ad oggi, ha all’attivo 8 album, di cui 4 con i 99 Posse e 4 da solista, oltre a numerose collaborazioni.

L’artista ha commentato così l’anniversario dei trent’anni di carriera: “L’oggetto della mia ricerca sono sempre stata io stessa, le mie emozioni, riflessioni, il sentire che la realtà e il mondo provocano in me. Le mie canzoni nascono da quest’esplorazione costante e sincera. La mia musica è il frutto di quest’avventura nel profondo. Con immensa gioia vorrei invitarvi al mio compleanno, per festeggiare insieme questo viaggio che prosegue nonostante tutto: in questo folle mondo uniti resistiamo“.

Trenta Meg è il tour con cui la cantautrice vuole celebrare il traguardo raggiunto. I concerti saranno un’occasione di festa e di condivisione, per festeggiare insieme ai fans un momento di gioia e ringraziarli dell’affetto dimostrato. Per Meg, l’incontro con il pubblico ha un ruolo importante come momento di crescita collettiva e occasione unica per uno scambio di emozioni.

Il tour Trenta Meg, prodotto da Kashmir Music, parte ad aprile 2025. Ecco le date ad oggi confermate:

4 Aprile – The Cage – Livorno

6 Aprile – Locomotiv Club – Bologna

10 Aprile – Duel – Napoli

11 Aprile – Casa delle Arti – Conversano (BA)

12 Aprile – Officine Cantelmo – Lecce

15 Aprile – Magazzini Generali – Milano

16 Aprile – Largo Venue – Roma

I biglietti sono già disponibili in prevendita.