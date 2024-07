Max Pezzali non si ferma: “Max Forever – Questo Forum non è un albergo” torna per tre date live a Milano a dicembre

Dopo aver conquistato San Siro con tre strepitose date e tanta buona musica – tra le hit del passato e quelle più recenti come, ad esempio, “Discoteche abbandonate” – Max Pezzali è pronto a tornare dal vivo a Milano con tre appuntamenti speciali dal titolo “MAX FOREVER – Questo Forum non è un albergo” i prossimi 28, 29 e 30 dicembre 2024 all’Unipol Forum di Milano.

Il titolo del nuovo piccolo tour invernale deriva da una frase di una sua canzone insieme agli 883 “S’inkazza (Questa casa non è un albergo)“, contenuta nel celebre album “Hanno ucciso l’Uomo Ragno” del 1992. Il brano fu il terzo singolo estratto da questo disco.

Oltre alle tre date meneghine, l’intero tour è stato un successo: ogni data ha registrato il tutto esaurito: oltre 38 mila persone a Torino, 63 mila a Roma e con la tripletta a Milano ha totalizzato oltre 168 mila persone (per leggere la recensione dell’ultima data a San Siro, cliccate qui).

Il suo primo tour negli stadi “Max Forever (Hits Only)” terminerà il 13 luglio allo Stadio San Nicola di Bari per poi presenziare al Red Valley Festival ad Olbia il 15 agosto.

Max Pezzali è ormai inarrestabile. Ha riabbracciato i suoi fan con uno spettacolo che più che un concerto sembra un’enorme festa che fa viaggiare nel tempo, ripercorrendo i suoi 30 anni di carriera pieni di tanta musica, hit senza tempo e colonne sonore di un’intera generazione. In queste tre date, in più, lo show sarà ulteriormente rinnovato.

Insomma, queste tre date invernali non faranno altro che consolidare per l’ennesima volta la potenza di Max Pezzali dal vivo, uno degli artisti di maggior successo per i concerti.

MAX FOREVER: I BIGLIETTI DELLE TRE NUOVE DATE MILANESI

I biglietti per le tre nuove date all’Unipol Forum del 28, 29 e 30 dicembre saranno disponibili online sul sito di VivoConcerti e Ticketone dalle ore 14 di venerdì 5 luglio. Nei punti vendita autorizzati, invece, i biglietti usciranno dalle ore 11 di mercoledì 10 luglio.

Il tour è prodotto e organizzato da Vivo Concerti.

Foto di Luca Marenda