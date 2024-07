Max Pezzali ci catapulta negli anni ’90 e conquista San Siro con “Max Forever (Hits Only)”

Ieri sera, martedì 2 luglio, in uno stadio San Siro gremito (sono 57.373 i “Grazie Mille“) si è tenuta la terza e ultima data meneghina di Max Forever (Hits Only), il primo tour negli stadi di Max Pezzali, che torna a riabbracciare i fan con uno spettacolo completamente rinnovato, che sembra più una festa che un concerto, un enorme karaoke, ma anche un viaggio nel tempo, per ripercorrere trent’anni di musica e celebrare una carriera che ha dell’incredibile.

Di fatto, Max non è un performer, ma sono proprio la semplicità e la genuinità con cui sale sul palco a conquistare il pubblico. Le canzoni, poi, fanno il resto! Ed ecco che all’interno dello stadio non c’è più rabbia, e nemmeno tristezza o paura. Forse un po’ di nostalgia, quella sì, ma non troppa, per quegli anni ’90 che non torneranno più. Ma se il tempo passa, la musica resta e i brani che il cantautore pavese ha inserito in scaletta sembrano non invecchiare, accumulando solo esperienza.

Lo show ha inizio con un video in cui Max, nel suo garage, trova uno scatolone dei ricordi, in cui è custodito tutto quell’immaginario che lo ha reso uno degli artisti più iconici del panorama musicale italiano. Ed ecco che, come se fossero i capitoli di una sitcom anni 90’, il concerto ripercorre un’epoca cara a molti italiani, tanto da essere un collante anche per chi quegli anni non li ha vissuti in prima persona.

Ad accompagnare Pezzali in quest’avventura troviamo Giordano Colombo alla batteria, Marco Mariniello al basso, Giorgio Mastrocola alla chitarra, Ernesto Ghezzi alle tastiere e Davide Ferrario alla chitarra e alle sequenze. Ma non è tutto! Ad aprire la strada all’ingresso di Max ci sono infatti sia gli sbandieratori che la banda, mentre sul finale fa il suo ingresso anche un complesso di mariachi.

Sul palco non possono poi mancare i gonfiabili degli arbre magique di “Sei un mito“, così come “La Radio a 1000 watt“, la ragnatela di “Hanno ucciso l’uomo ragno“, le mille lire di “Con un deca“, i cartelli di “Nord Sud Ovest Est” e il pallone da calcio de “La dura legge del gol“.

Probabilmente, però, lo spettacolo non sarebbe lo stesso senza gli straordinari visual effect che trasformano il concerto in un’esperienza immersiva: dai led raffiguranti vecchie TV a tubo catodico, riportate in 3D grazie alla meticolosità delle grafiche, al richiamo alla passione di Max per i comic book in brani come “Sei fantastica” (con la storia di una wonder woman), oppure “Il grande incubo” e “Hanno ucciso l’uomo ragno“, dove le immagini raccontano la storia dei personaggi della canzone.

Non mancano, infine, effetti speciali all’avanguardia. In “La dura legge del gol“, per esempio, alcuni volti di personaggi famosi, ricostruiti con l’AI, diventano parte di un albo di figurine e cantano il brano. Durante la celebre “Gli anni“, invece, i visual ricreano un annuario scolastico in cui una serie di persone diventano diverse manifestazioni di Max.

Clip Intro Viaggio al centro del mondo Bella vera La regina delle celebrità La regola dell’amico Io ci sarò L’universo tranne noi Rotta x casa di Dio Non me la menare / Te la tiri / 6 1 sfigato / Jolly Blue / La radio a 1000 watt Sei fantastica Il mondo insieme a te Il grande incubo Clip Discoteche abbandonate Sei un mito Nella notte (RMX) Weekend (RMX) La lunga estate caldissima Una canzone d’amore Come mai Nessun rimpianto Il mondo insieme a te Ci sono anch’io La dura legge del gol Clip Hanno ucciso l’uomo ragno Gli anni Grazie mille (acustic version) Clip Nord Sud Ovest Est / Tieni il tempo Con un deca

Di seguito riportiamo le ultime tre date del tour “Max Forever (Hits Only)“:

Martedì 9 luglio 2024 | MESSINA – Stadio San Filippo

Sabato 13 luglio 2024 | BARI – Stadio San Nicola

Giovedì 15 agosto 2024 | OLBIA – Olbia Arena – Red Valley Festival

Foto di copertina di Alessandro Bremec