Malika Ayane protagonista nella sua Milano di un live gioioso, divertente e coinvolgente.

Malika Ayane teatro 2024 appuntamento milanese del 15 novembre 2024 al Teatro Dal Verme. Sold out.

Malika Ayane si è esibita in un teatro gremito in ogni ordine di posto ed ha eseguito i suoi più grandi successi con una scaletta ben costruita e capace di mantenere alta l’attenzione e soprattutto l’interazione con il pubblico.

La scaletta di Malika Ayane teatro 2024 si articola mixando le emozioni che la voce dell’artista riesce a regalare, da brani raffinati e delicati, complessi e ricchi di intensità ed energia a quelli più ritmati e scanzonati.

Malika Ayane si è dimostrata molto coinvolgente e capace di trasmettere gioia ed allegria durante l’esecuzione.

Molti i momenti di entusiasmo ed emozione. Merito della sua forte presenza scenica, simpatia e voglia di divertirsi.

Malika Ayane teatro 2024 – live milano

Il concerto è stato aperto da Marco Guazzone che le ha fatto da open act e si è esibito con tre suoi brani Salsedine, Al posto mio e Rami.

Il live si è caratterizzato anche dal Momento scontento in cui Malika si esibisce a sorpresa con un brano che spesso le viene richiesto nonostante non sia inserito in scaletta: Neve casomai.

Prima di chiudere la serata con l’energia di Senza fare sul serio Malika e Marco Guazzone cantano Giovedì, il singolo lanciato pochi giorni fa.

Ad accompagnare Malika sul palco in questo nuovo tour la band composta da Jacopo Bertacco (chitarre), Stefano Brandoni (chitarre), Filippo Cornaglia (batteria), Marco Guazzone (piano e tastiere) e Raffaele Trapasso (basso).

A fine concerto molto emozionata dichiara “Anche se non pubblico un album da quasi cinque anni, ricevo questo amore e questo affetto, vuol dire che una piccola parte delle mie canzoni fa parte di voi. Vi voglio bene!”

Immagine di copertina di Pierpaolo Schiavone

