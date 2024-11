Lazza conquista anche San Siro: annunciati i suoi primi stadi, le info sui concerti in arrivo

E alla fine anche Lazza si è conquistato gli stadi: quest’oggi, mercoledì 27 novembre, il rapper ha annuciato l’arrivo di due nuove attesissime date fissate a luglio 2025, di cui una nel tempio del rock e del calcio italiano, il Meazza di Milano, da tutti conosciuto come San Siro.

Lazza a San Siro e al Teghil di Lignano Sabbiadoro: le date

I fan dell’artista – che è ancora 4° nella classifica FIMI dei dischi più venduti in Italia dopo 9 settimane con il suo ultimo disco “Locura” – potranno godersi il loro idolo dal vivo prima allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro il 5 luglio del 2025, mentre per la sua definitiva consacrazione a San Siro (come già avvenuto di recente per i suoi colleghi Blanco e Sfera Ebbasta) bisognerà attendere il prossimo 9 luglio 2025.

I due eventi live – prodotti da Vivo Concerti – segnano un nuovo, importantissimo passo nella carriera dell’artista che ad oggi ha all’attivo 109 Dischi di Platino e 50 Ori. I due concerti annunciati seguiranno tra l’altro a ruota, a distanza di pochi mesi, le 11 date del Locura Tour 2025 già sold out che si terranno in tutti i principali palazzetti italiani a partire da gennaio 2025. Ma non finisce qui. L’annuncio arriva anche a breve distanza temporale dalla premiazione di Lazza ai SIAE Music Awards nella categoria Miglior Canzone Streaming Italia con “Cenere“, e dall’uscita di “OuverFOURe”, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali sotto etichetta Island Records.

I fan più fedeli, tra l’altro, si ricorderanno bene di come qualche mese fa Lazza si fosse già avvicinato molto a San Siro, esibendosi lo scorso settembre con l’Orchestra Sinfonica di Milano alle porte dello stadio con uno spettacolo per la presentazione del suo più recente progetto musicale.

Lazza a San Siro e al Teghil: i biglietti

I biglietti per i due live di Lazza sopracitati saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com da giovedì 28 novembre alle ore 14:00, e da martedì 3 dicembre alle ore 11:00 nei punti vendita autorizzati.

Credits immagine di copertina: Ufficio Stampa Goigest).