Lazza, a San Siro uno speciale evento per presentare il nuovo album “Locura”

Dopo aver cancellato tutti i post presenti nel suo profilo Instagram, Lazza ha annunciato a sorpresa Locura Opera N.1: uno speciale evento gratuito, con ingresso su registrazione fino ad esaurimento posto, durante il quale molto probabilmente presenterà il suo nuovo e attesissimo album, Locura, facendo magari ascoltare in anteprima ai fan qualche traccia inedita.

L’evento – quello “che mi rende più fiero di sempre“, ha dichiarato il rapper – si terrà giovedì 5 settembre a Milano, più precisamente in Piazzale Angelo Moratti, in zona San Siro e sarà trasmesso in diretta anche sul canale YouTube dell’artista a partire dalle ore 20.00, in concomitanza con il pre-show a cura di Blur e Nerone.

LAZZA, LOCURA

Molto probabilmente Lazza presenterà il primo singolo estratto da Locura sul palco del Suzuki Music Party, l’evento condotto da Amadeus che verrà registrato martedì 17 settembre all’Allianz Cloud di Milano, per poi andare in onda domenica 22 settembre sul Nove.

Ad annunciare la presenza del rapper è stato proprio il noto conduttore nel giorno del suo 62esimo compleanno. Lazza – insieme a Fiorella Mannoia – si aggiunge così ai già annunciati Anna e Tananai, che andranno a comporre il cast di quindici cantanti del Suzuki Music Party, dove ogni artista presenterà un brano inedito.

LAZZA: LE DATE NEI PALASPORT