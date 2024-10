Lazza da record: il suo Locura tour 2025 è completamente sold out a tre mesi dall’inizio

Un artista da record: a tre mesi dalla partenza del suo “Locura Tour 2025“, prodotto da Vivo Concerti, Lazza registra il sold out in tutte e 11 le date che dal prossimo gennaio infiammeranno i principali palazzetti italiani.

L’ultimo tutto esaurito è arrivato oggi con la data al PalaSele di Eboli, ed è stata solo un’ulteriore conferma del trionfo ormai annunciato di questi nuovi live tanto attesi.

Il rapper milanese ha ormai conquistato 104 dischi di Platino, 46 oro e oltre 4,2 miliardi di stream sulle piattaforme digitali, e il suo album “Locura“, uscito lo scorso 20 settembre, si è classificato come l’album più venduto di sempre in Italia nella prima settimana da quando esiste lo streaming e al quinto posto in assoluto prendendo in considerazione anche l’era pre-streaming.

Il disco ha ormai collezionato più di 400 milioni di stream sulle piattaforme e oltre 16 milioni di views su YouTube, e il tour sarà l’occasione per ascoltare i brani dal vivo, insieme agli altri grandi successi di Lazza.

lazza, locura tour 2025: il calendario

Di seguito il calendario completo del Locura Tour 2025 di Lazza, completamente sold out: