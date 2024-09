“Locura” di Lazza, miglior debutto del 2024 su Spotify, conquista la copertina della Pop Global di Spotify

Numeri da record e diversi riconoscimenti per Lazza, che venerdì 20 settembre ha pubblicato il suo nuovo e attesissimo album Locura, anticipato dal singolo Zeri In Più (Locura) feat Laura Pausini, che in pochi giorni ha già superato i 4 milioni e mezzo di stream, mentre il precedente singolo 100 Messaggi – presentato in anteprima sul palco del Festival di Sanremo 2024 – ha quasi raggiunto i 90 milioni di stream.

Oltre a questi due brani, il disco ne contiene altri 16 che, nella prima ora dall’uscita, hanno totalizzato 1.004.168 di ascolti totali. E se FENTANYL in feat con Sfera Ebbasta vanta il miglior debutto sulla piattaforma con 1.361.086 stream, tutti e 18 i brani sono comunque presenti in Top 20, dove occupano le prime 17 posizioni e la 19esima, occupata da 100 Messaggi.

Oltre agli stream c’è poi un altro dato molto rilevante. Con Locura Lazza ha infatti conquistato la copertina di diverse playlist, tra le quali possiamo annoverare la: Pop Global, Plus Ultra (la più grande playlist rap italiana, che vanta quasi 1 milione di follower), Mezzanotte Chill Rap, Hit Rap Italiane, Novità Rap Italiano e Global Hip Hop (playlist mondiale di Spotify dedicata al rap).

LAZZA, I NUMERI DA RECORD DI LOCURA

Di seguito riportiamo la classifica dei brani più streammati nel giorno d’uscita del disco, ovvero venerdì 20 settembre, che in totale ha totalizzato 16.066.952 stream:

1 FENTANYL (feat. Sfera Ebbasta) 1.361.086

2 GHETTO SUPERSTAR (feat. Ghali) 1.239.479

3 CANZONE D’ODIO (feat. Lil Baby) 1.116.773

4 ABITUDINE 1.098.712

5 -3 (PERDERE IL VOLO) (feat. Marracash) 1.090.806

6 CERTE COSE 979.936

7 ZERI IN PIÙ (LOCURA) (feat. Laura Pausini) 955,817

8 CASANOVA (feat. Artie 5ive) 946.851

9 VERDI NEI VIOLA 940.128

10 MEZZE VERITÀ (feat. Kid Yugi) 915.062

11 HOT 829.293

12 MALE DA VENDERE 826.390

13 ESTRANEO (feat. Guè) 800.139

14 SAFARI 664.339

15 DOLCEVITA 629.260

16 BUIO DAVANTI 619.290

17 GIORNO DA CANI 598.312

19 100 MESSAGGI 455.279

Numeri che, quest’anno, segnano il miglior debutto per un album nella classifica giornaliera di Spotify. Lazza con Locura è dunque riuscito a fare meglio di Capo Plaza con Ferite (#2) e di Shiva con Milano Demons (#3).

Inoltre, Zeri In Più (Locura) feat. Laura Pausini è la decima #1 nella classifica FIMI settimanale relativa ai singoli per Lazza, che è salito sul gradino più alto del podio anche con Ho Paura di Uscire 2, Gigolò, Pussy, Piove, s!r!, Ferrari, Bon Ton, Cenere e 100 Messaggi.