Classifiche di vendita FIMI 38 – 2024: Lazza e Laura Pausini debuttano al #1 con “Zeri In Più (Locura)”

Classifiche di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 38 del 2024.

Ecco le classifiche FIMI dal 13/09/2024 al 19/09/2024.

Shiva protegge con le unghie e con i denti la prima posizione della scorsa settimana con Milano Angels, mentre Anna guadagna una posizione con Vera Baddie e si posiziona al secondo posto, davanti Fabri Fibra con Mr. Simpatia (20th Anniversary Edition), che debutta in terza posizione, ma vince con la vendita delle copie fisiche, che gli permettono di superare Shiva e di raggiungere il gradino più alto del podio.

Insomma, lo streaming premia Shiva, mentre il supporto fisico dà ragione a Fibra.

Debutto interessante anche per Low-Red con The Biggest Sblao, nono nella classifica relativa allo streaming e quarto in quella che tiene in considerazione anche le copie fisiche vendute.

Appena fuori dalla Top 10 troviamo invece Side Baby con il suo Leggendario, mentre – complice l’uscita di Romantico Ma Muori – i Pinguini Tattici Nucleari guadagnano 4 posizioni con Fake News (#27) e ben 11 posizioni con Ahia! (#50).

Sul fronte singoli, sono Lazza e Laura Pausini a dominare la classifica con la loro Zeri In Più (Locura), mentre Anna & Niky Savage difendono la seconda posizione, attaccata dai Pinguini Tattici Nucleari e dalla loro Romantico Ma Muori, che debutta sul gradino più basso del podio.

Fedez, dal canto suo, trae forse vantaggio dal dissing con Tony Effe e si posiziona quinto – in coppia con Niky Savage – sulle note di Di Caprio.

Notevole il traguardo raggiunto da Alessandra Amoroso e BigMama, che continuano a scalare la classifica guadagnando ben 9 posizioni con la loro Mezzo Rotto, che si posiziona appena fuori dal podio.

Peccato, invece, per Emis Killa, Merk & Kremont & Massimo Pericolo, il cui nuovo singolo, Nino Nino, debutta al #90, mentre sia Anna che Geolier vantano diversi brani in Top 100, molti dei quali in crescita.