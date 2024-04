Lazza, annunciate le prime date del “Locura Tour” nei palasport di tutta Italia

Dopo il successo dell’Ouver-Tour, che lo scorso anno ha collezionato un sold-out dietro l’altro, Lazza annuncia le prime date del “Locura Tour“, prodotto da Vivo Concerti, che a partire da lunedì 6 gennaio 2025 lo vedrà calcare i palchi dei principali palasport d’Italia per otto imperdibili appuntamenti.

I biglietti saranno in vendita su TicketOne a partire dalle ore 14.00 di martedì 23 aprile, mentre per acquistarli negli altri circuiti e nei punti vendita autorizzati bisognerà attendere le ore 11.00 di domenica 28 aprile.

LAZZA, “LOCURA TOUR”: LE DATE

Lunedì 6 gennaio 2025 | MANTOVA – Pala Unical (DATA ZERO)

Giovedì 9 gennaio 2025 | PADOVA – Fiera

Domenica 12 gennaio 2025 | EBOLI – PalaSele

Mercoledì 15 gennaio 2025 | TORINO – Inalpi Arena

Sabato 18 gennaio 2025 | BOLOGNA – Unipol Arena

Martedì 21 gennaio 2025 | MILANO – Forum

Lunedì 27 gennaio 2025 | FIRENZE – Mandela Forum

Giovedì 30 gennaio 2025 | ROMA – Palazzo dello Sport

LAZZA, DA “SIRIO” AL “LOCURA TOUR”

Artista del roster Me Next, con il suo ultimo lavoro in studio – “Sirio” (Island Records) – Lazza ha ottenuto in soli due anni: oltre 1 miliardo di stream complessivi, il record assoluto di 21 settimane al primo posto nella classifica FIMI, ben 9 dischi di platino e almeno una certificazione per ognuno dei brani contenuti al suo interno.