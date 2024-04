Certificazioni FIMI 15: “Sirio” di Lazza verso il disco di diamante. Disco d’oro per Rose Villain

Certificazioni FIMI settimana 15 2024.

Altre 150.000 copie questa settimana per i brani del Festival di Sanremo, il tutto mentre è ormai ufficiale il passaggio di Amadeus al Nove.

Andiamo a scoprire insieme le nuove Certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

DOPPIO DISCO DI PLATINO per “I want to break free” dei Queen e per “Baby don’t hurt me” di David Guetta, Anne Marie e Coi Leray.

DISCO DI PLATINO per “Life on Mars?” di David Bowie.

Passiamo ai Dischi d’oro per le oltre 50.000 copie unità. Se li aggiudicano:

Lose control di Teddy Swims

Romantic Homicide di D4VD

No Goodbye di Paul Kalkbrenner

Welcome to my life dei The Simple plan

Gangastas di Pop Smoke

Caribbean Blue di Enya

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI DISCO DI PLATINO per “Anti” di Rihanna. Stesso risultato per “Overexposed” dei Maroon 5. ORO per “Manana sera bonito” di Karol G mentre i Maroon 5 fanno la doppietta questa settimana con l’oro per l’album “Jordi“. ORO infine anche per “Faith in the future” di Louis Tomlinson.