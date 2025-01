Lazza annuncia il Locura Summer Tour 2025: 10 date nei principali festival estivi

Mentre la catena di sold-out nei palazzetti si avvicina alle battute finali con l’ultima tappa al Palazzo dello Sport di Roma, che si terrà domani, 30 gennaio, Lazza annuncia il Locura Summer Tour 2025: dieci nuovi appuntamenti live a cielo aperto, prodotti da Vivo Concerti, che tra luglio e agosto lo vedranno esibirsi sui palchi dei principali festival estivi italiani.

A precederli, ci sarà un tour nei club delle principali capitali europee e non solo. Di fatto, Lazza sta per scrivere un nuova e importantissima pagina della sua carriera. Il 5 luglio l’artista approderà infatti, per la prima volta, allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, per poi esibirsi anche nello stadio della sua città, Milano, dove è previsto un concerto il prossimo 9 luglio.

I biglietti per le dieci date del Locura Summer Tour 2025 saranno disponibili solo su TicketOne per i primi cinque giorni (a partire dalle ore 14.00 di giovedì 30 gennaio), mentre a partire dalle ore 11.00 di martedì 4 febbraio sarà possibile acquistarli presso gli altri rivenditori online e nei punti vendita autorizzati.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.

LOCURA SUMMER TOUR 2025

Sabato 12 luglio 2025 | Servigliano (FM) – No Sound Fest

Domenica 13 luglio 2025 | Roma – Rock in Roma

Mercoledì 16 luglio 2025 | Genova – Arena del Mare

Sabato 19 luglio 2025 | Catania – Wave Summer Music 2025

Giovedì 24 luglio 2025 | Salerno – Salernosounds

Sabato 26 luglio 2025 | Cosenza – Summer Arena

Venerdì 08 agosto 2025 | Lecce – Oversound Music Festival

Domenica 10 agosto 2025 | Cinquale (MS) – Vibes Summer Festival

Mercoledì 13 agosto 2025 | Riccione (RN) – Versus Festival

Venerdì 15 agosto 2025 | Olbia (SS) – Red Valley Festival

LAZZA | STADI 2025

5 luglio 2025 | LIGNANO SABBIADORO (UD) @ Stadio Teghil (DATA ZERO)

9 luglio 2025 | MILANO @ Stadio San Siro

EUROPEAN TOUR 2025

Lunedì 7 Aprile 2025 | BARCELLONA @SALA RAZZMATAZZ

Martedì 8 Aprile 2025 | MADRID @SALA LA RIVIERA

Venerdì 11 Aprile 2025 | PARIGI @BATACLAN

Domenica 13 Aprile 2025 | LONDRA @O2 FORUM KENTISH TOWN

Mercoledì 16 Aprile 2025 | BRUXELLES @LA MADELEINE

Domenica 20 Aprile 2025 | BERLINO @METROPOL

Lunedì 21 Aprile 2025 | AMSTERDAM @MELKWEG

Mercoledì 23 Aprile 2025 | STOCCARDA @IM WIZEMANN

Giovedì 24 Aprile 2025 | ZURIGO @HALLE 622

Lunedì 28 Aprile 2025 | VIENNA @FLEX

Martedì 29 Aprile 2025 | MONACO @BACKSTAGE

Foto di copertina a cura di Jacopo Rossini