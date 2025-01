Festival di Sanremo: quali sono le canzoni che hanno venduto di più? Lazza e Lucio Dalla fanno la storia

Sul Festival di Sanremo si possono raccontare tante storie, una di queste è scoprire quali canzoni hanno venduto di più. Spesso il brano di maggior successo commerciale non è arrivato al primo posto, mentre altre, poche a dire il vero, le vendite hanno confermato la classifica finale della kermesse.

Poi ci sono altri successi senza tempo che, nonostante siano passati decenni dalla loro consacrazione, risuonano ancora attuali nelle nostre orecchie.

Siete curiosi di scoprire quali sono queste canzoni? Bisogna innanzitutto fare una prima grande distinzione temporale: prima e dopo il 2009.

Perché proprio il 2009? È stato da quell’anno che la FIMI ha iniziato a certificare le vendite assegnando dischi d’oro, d’argento e di platino in base a soglie predeterminate per ogni anno. Prima il sistema era diverso, per lo più determinato arbitrariamente dai soggetti interessati.

Quindi noi abbiamo preso i dati ufficiali della FIMI e abbiamo visto tra tutte le 2160 canzoni che hanno partecipato al Festival nelle varie categorie, quali hanno ottenuto i più alti riconoscimenti, dividendo le edizioni fino al 2008 (ante FIMI) da una parte e a partire dal 2009 (FIMI) dall’altra.

Iniziamo subito!