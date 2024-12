Il Volo annuncia un nuovo tour europeo… “Live In Concert 2025”

Dopo aver partecipato, in qualità di super ospite, allo straordinario evento di Andrea Bocelli al The Kia Forum di Los Angeles, dove ha incantato il pubblico americano interpretando Il Gladiatore e ‘O Sole Mio insieme al celebre tenore, Il Volo annuncia Live In Concert 2025, un nuovo tour europeo organizzato e prodotto da MT Opera & Blues e Friends & Partners.

L’annuncio arriva a un mese di distanza dall’ultimo live europeo del trio e a pochi giorni dall’uscita di Tra Le Onde (Epic Records / Sony Music Italy), il nuovo singolo scritto da Stefano Marletta e Michael Tenisci e prodotto dallo stesso Michael Tenisci ed E.D.D.

IL VOLO, LIVE IN CONCERT 2025: LE DATE

2 Novembre 2025 – Vienna @ Stadhalle

3 Novembre 2025 – Berlino @ Uber Arena

5 Novembre 2025 – Monaco @ Olympiahalle

6 Novembre 2025 – Lipsia @ Leipziger Messe

8 Novembre 2025 – Stoccarda @ Porsche Arena

9 Novembre 2025 – Colonia @ Lanxess Arena

11 Novembre 2025 – Mannheim @ SAP Arena

13 Novembre 2025 – Praga @ O2 Arena

14 Novembre 2025 – Budapest @ MVM Dome

25 Novembre 2025 – Wroclaw @ Hala Stulecia

28 Novembre 2025 – Sofia @ Arena

30 Novembre 2025 – Parigi @ Zenith

2 Dicembre 2025 – Bratislava @ Tipos Arena

4 Dicembre 2025 – Lussemburgo @ Rockhall

7 Dicembre 2025 – Bruxelles @ Forest National

11 Dicembre 2025 – Zurigo @ Hallenstadion

Le prevendite per le nuove date di Praga, Budapest, Bratislava, Zurigo e Sofia saranno disponibili sul sito di Friends & Partners a partire dal 13 dicembre. Gli iscritti al fanclub potranno invece accedervi già il 12 dicembre.

Per le date di Parigi, Lussemburgo e Bruxelles le prevendite saranno disponibili a partire dal 13 dicembre, mentre il fanclub potrà già accedervi l’11 dicembre.

Infine, i biglietti per la data di Wroclaw saranno acquistabili a partire dall’11 dicembre (per il fanclub dal 10 dicembre).

IL VOLO, TUTTI PER UNO – AD ASTRA LIVE NEI PALASPORT: LE DATE

10 Gennaio – JESOLO, Palazzo del Turismo

11Gennaio – MILANO, Unipol Forum

13 Gennaio – TREVISO, Palaverde

15 Gennaio – FIRENZE, Nelson Mandela

17 Gennaio – BOLOGNA, Unipol Arena

18 Gennaio – TORINO, Inalpi Arena

21 Gennaio – ROMA, Palazzo dello Sport

23 Gennaio – EBOLI, Palasele

24 Gennaio – BARI, Palaflorio

26 Gennaio – MESSINA, Palarescifina

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI