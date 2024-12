Il Volo torna con un invito a lasciarsi guidare dalla forza dell’amore e presenta il nuovo singolo “Tra Le Onde”

Il Volo, Tra Le Onde: significato del testo del nuovo singolo

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 6 dicembre, Tra Le Onde (Epic Records / Sony Music Italy) è il nuovo singolo de Il Volo, che arriva dopo la release di Ad Astra (International Edition), la nuova versione internazionale del loro ultimo progetto discografico, arricchita da cinque nuove tracce, tra le quali troviamo anche Capolavoro (English Version).

Scritto da Stefano Marletta e Michael Tenisci e prodotto da Michael Tenisci ed E.D.D., il brano ci trascina fin dalle prime note in un’atmosfera sognante. Tutto questo grazie a un’intima base al pianoforte, che ricorda l’abbraccio di un mare tranquillo. Ad un certo punto, però, fanno il loro ingresso gli archi, che si innalzano come onde in tempesta fino ad esplodere nel ritornello, dove le voci di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble si intrecciano tra loro creando un’armonia perfetta.

“Tra le onde è un tassello fondamentale del viaggio musicale di Ad Astra, il nostro primo album di inediti. La canzone è nata dal desiderio di mettere in luce le nostre tre diverse vocalità, trovando un equilibrio tra la nostra identità artistica e un respiro internazionale.

L’idea era infatti quella di fondere il nostro stile con influenze del pop inglese, esplorando sonorità fresche e moderne, senza mai perdere ciò che ci caratterizza.

La vera sfida è stata creare un ritornello che fosse tanto memorabile quanto cantabile, capace di esaltare le nostre vocalità più classiche e, al tempo stesso, aprirsi a nuove interpretazioni”.

IL VOLO, “TRA LE ONDE”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Il brano parla di tenacia e di quella forza interiore che ci permette di aggrapparci alle cose davvero importanti anche quando la vita sembra travolgerci.

Tra Le Onde ci invita dunque a lasciarci andare al flusso della vita e a farci guidare dalla forza dell’amore, affrontando ogni tempesta con coraggio, senza mai arrenderci di fronte alle difficoltà.

La canzone si trasforma così in un inno alla presenza di chi ci sostiene nei momenti più difficili, ricordandoci che – pur coltivando la nostra solitudine e il nostro spazio interiore – la vera ricchezza sta nel condividerlo con coloro amiamo.

“TRA LE ONDE”: TESTO DEL BRANO

Il testo del brano sarà disponibile a partire da venerdì 6 dicembre.

IL VOLO, TUTTI PER UNO – AD ASTRA LIVE NEI PALASPORT: LE DATE

10 Gennaio – JESOLO, Palazzo del Turismo

11Gennaio – MILANO, Unipol Forum

13 Gennaio – TREVISO, Palaverde

15 Gennaio – FIRENZE, Nelson Mandela

17 Gennaio – BOLOGNA, Unipol Arena

18 Gennaio – TORINO, Inalpi Arena

21 Gennaio – ROMA, Palazzo dello Sport

23 Gennaio – EBOLI, Palasele

24 Gennaio – BARI, Palaflorio

26 Gennaio – MESSINA, Palarescifina

Dopo aver attraversato lo stivale, Il Volo sarà impegnato con altre attesissime date del 2024/2025 World Tour negli USA, in Canada e in America Latina.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI