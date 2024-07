Geolier: dopo i 3 sold out allo stadio di Napoli e le 37.000 persone a Milano annunciato il tour 2025

Geolier Tour 2025.

Dopo il grandissimo successo riscossi dall’album Dio lo sa (disco di platino in meno di un mese), e quello live con i sold out allo Stadio Armando di Maradona di Napoli e le 37.000 persone presenti a Milano, Geolier annuncia le date nei palasport previste per il 2025.

Già il 2023 lo aveva visto trionfare con Il Coraggio dei bambini, disco più venduto dell’anno, il 2024 è stato l’anno delle novità dal passaggio a Warner Music fino al debutto in gara al Festival di Sanremo.

I nuovi appuntamenti del 2025 appuntamenti andranno ad aggiungersi al già noto e imperdibile live del 25 luglio 2025 all’Ippodromo di AGNANO.

Ad accompagnarlo sul palco una band formata da Guido Della Gatta alle chitarre, Carmine Landolfi B Dog alla batteria, Francesco Checco D’Alessio e Max D’Ambra alle tastiere, Cristian Capasso al basso e Dat Boi Dee e Poison Beatz alle due console.

Queste le date confermate, prodotte da Magellano Concerti:

15 GIUGNO – MESSINA – STADIO FRANCO SCOGLIO

21 GIUGNO – NAPOLI – STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA

22 GIUGNO – NAPOLI – STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA

23 GIUGNO – NAPOLI – STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA

28 GIUGNO – ROMA – ROCK IN ROMA – IPPODROMO CAPANNELLE

29 GIUGNO – SERVIGLIANO (FM) – NOSOUND FEST

5 LUGLIO – LUCCA – LUCCA SUMMER FESTIVAL

6 LUGLIO – MILANO – FIERA MILANO LIVE – RHO

12 LUGLIO – STUPINIGI (TO) – SONIC PARK

12 AGOSTO – GALLIPOLI (LE) – OVERSOUND MUSIC FESTIVAL – PARCO GONDAR

16 AGOSTO – OLBIA (SS) – RED VALLEY

18 AGOSTO – DIAMANTE (CS) – TIRRENO FESTIVAL







Foto di copertina di Vittorio Cioffi