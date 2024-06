Geolier fa ascoltare il suo album in anteprima a Napoli e svela tracklist e featuring di “Dio lo sa”

Geolier svela tracklist e featuring del nuovo album, il primo con Warner Music Italy, Dio lo sa.

Nella serata del 5 giugno 2024 Geolier ha realizzato una speciale diretta dallo Stadio Armando Maradona, iconica location che presto lo vedrà esibirsi live per ben tre sere, per collegarsi con alcuni colleghi e svelare con loro le tracce contenute nel suo nuovo album.

Dopo il secondo posto al Festival di Sanremo e il featuring con Ultimo, è pronto a pubblicare venerdì 7 giugno il suo nuovo disco intitolato Dio lo sa, progetto che è stato fatto ascoltare in anteprima il 5 giugno in piazza Ciro Esposito a Napoli.

Nel suo terzo album, il primo ad uscire per Warner Music Italy, il rapper duetterà con Lazza, Sfera Ebbasta, Shiva, Guè, Luchè, Yung Snapp, MV Killa, Lele Blade, Ultimo e la star argentina Maria Becerra.

Dio lo sa sarà disponibile, oltre che in digitale, in versione cd e doppio vinile. Qui il pre order in vinile e qui in cd e a seguire la tracklist dell’album:

PER SEMPRE (prod. Michelangelo) IDEE CHIARE feat. Lazza (prod. Dat Boi Dee, Finesse) EL PIBE DE ORO (prod. Poison Beatz) SI STAT’TU (prod. Dat Boi Dee, Poison Beatz, Geenaro, Ghana Beats) IO T’O GIUR’ feat. Sfera Ebbasta (prod. Dardust) PRESIDENTE (prod. Dat Boi Dee, Kermit) UNA COME TE (prod. Dat Boi Dee) EMIRATES (prod. Poison Beatz, Geenaro, Ghana Beats, Giuszy) UNA VITA FA feat. Shiva (prod. Mace, Shune) EPISODIO D’AMORE (Dat Boi Dee, Takagi & Ketra) 6 MILIONI DI EURO FA (skit) (prod. Dat Boi Dee) 357 feat. Guè (prod. Dat Boi Dee, Cerul67) DIO LO SA (prod. Dat Boi Dee) BELLA E BRUTTA NOTIZIA feat. Maria Becerra (prod. Geenaro, Ghana Beats, Maxzwell, Poison Beats) GIÀ LO SAI feat. Luchè (prod. Dat Boi Dee) SCUMPAR (prod. Yung Snapp, Poison Beatz, Sewsi) I P’ME, TU P’TE (prod. Michelangelo) NU PARL, NU SENT, NU VEC (prod. Poison Beatz) CLS feat. Yung Snapp, MV Killa, Lele Blade (prod. Dat Boi Dee) L’ULTIMA POESIA feat. Ultimo (prod. Takagi & Ketra, JVLI) FINCHÈ NON SI MUORE (prod. Poison Beatz)

Questa volta Geolier ha fatto le cose in grande anche a livello di produzioni: accanto ai fedelissimi Dat Boi Dee e Poison Beatz sono stati coinvolti anche alcuni tra i producer più importanti e in hype della scena insieme a firme internazionali e giovani producer che si stanno facendo strada in Italia e all’estero.

Ricordiamo gli appuntamenti live dell’artista:

15 giugno Stadio di Messina

21, 22 e 23 giugno Stadio Maradona di Napoli

16 agosto Red Valley di Olbia

28 giugno Rock In Roma

29 giugno Nosound Fest di Servigliano

5 luglio Lucca Summer Festival

6 luglio Fiera Milano Live di Milano

12 luglio Sonic Park di Stupinigi (TO)

12 agosto Oversound Music Festival di Gallipoli