Gabry Ponte sarà il primo dj della storia a far ballare lo stadio meneghino con “San Siro Dance”

Dopo il tour sold-out nei palazzetti Gabry Ponte annuncia San Siro Dance, uno speciale e imperdibile evento – powered by RTL 102.5 – che si terrà sabato 28 giugno 2025 e che vedrà la Scala del calcio vibrare per la prima volta sulle note di uno dei deejay e producer italiani più acclamati a livello globale.

Gabry Ponte sarà infatti il primo dj della storia a far ballare lo stadio meneghino. Un traguardo che si aggiunge agli oltre 3 miliardi di stream globali e agli oltre 17 milioni di ascoltatori unici mensili su Spotify, dove è il dj-producer italiano, nonché il terzo artista italiano, più ascoltato al mondo. Ma non è finita qui! Di fatto, l’artista ha anche collezionato ben 3 dischi di diamante, oltre a 46 dischi di platino e 26 dischi d’oro.

Tornando a San Siro Dance, Gabry Ponte porterà sul palco dello stadio meneghino tutte le sue hit che hanno segnato la storia della musica dance, trasformando una notte come tante altre in una serata unica, dove musica, emozioni e ricordi si fonderanno per far ballare Milano “all night long“.

I biglietti per San Siro Dance saranno disponibili, solo ed esclusivamente per il fanclub, a partire dalle ore 11.00 di domani, venerdì 18 ottobre. La pre-sale My Live Nation verrà invece aperta alle ore 11.00 di lunedì 21 ottobre, mentre per la general sale bisognerà attendere le ore 11.00 di martedì 22 ottobre.

Foto di copertina di Pier Costantini