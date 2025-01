Fiorella Mannoia torna alle Terme di Caracalla con due speciali concerti-evento… “Semplicemente Fiorella”

A un anno esatto dal successo delle due straordinarie serate-evento sold-out, che l’hanno vista condividere il palco con oltre 20 artisti del mondo della musica e dello spettacolo, con i quali ha festeggiato il suo 70esimo compleanno, Fiorella Mannoia annuncia Semplicemente Fiorella: due nuovi concerti-evento, in programma alle Terme di Caracalla di Roma il prossimo 3 e 4 giugno, che vedranno alternarsi sul palco tantissimi ospiti e amici per una serie di duetti inediti e performance irripetibili.

Ma non è tutto! Per questo doppio appuntamento a suon di musica e tante sorprese, Fiorella Mannoia sarà infatti accompagnata non solo dalla sua band, ma anche da un’orchestra sinfonica, grazie alla quale sarà possibile ascoltare alcuni dei brani più amati del suo repertorio in una nuova veste, con arrangiamenti creati ad hoc per queste due magiche notti.

