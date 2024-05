Fiorella Mannoia annuncia gli ospiti dei suoi concerti evento alle Terme di Caracalla di Roma

Fiorella Mannoia è stata ospite di RTL 102.5 insieme ad Angelo Baiguini e Federica Gentile nel programma “W L’Italia” e ha presentato in diretta i suoi due concerti-evento del 3 e 4 giugno alle Terme di Caracalla a Roma, sua città natale. Come ha spiegato la stessa artista, «festeggeremo il mio compleanno, un po’ in ritardo, per due giorni consecutivi».

FIORELLA MANNOIA, CONCERTI EVENTO TERME DI CARACALLA: gli ospiti

In questa occasione, ha anche annunciato a sorpresa tutti gli ospiti che le faranno compagnia sul palco, tra i quali ci sono artisti che lei reputa amici e che hanno anche attraversato la sua vita artistica. Gli ospiti sono: Claudio Baglioni, Giorgia, Elodie, Alessandra Amoroso, Riccardo Cocciante, Gigi D’Alessio, Ornella Vanoni, Noemi, Enrico Ruggeri, Ron, Francesco Gabbani, Rocco Hunt, Tosca, Luca Barbarossa, Paola Turci, Danilo Rea, Frankie Hi-Nrg Mc, Amara, Carlo Conti, Giorgio Panariello, Edoardo Leo.

Saranno ben 20 quindi gli ospiti che accompagneranno Fiorella Mannoia in questi due concerti evento che anticipano il suo tour live “Fiorella Sinfonica – Live con Orchestra” che partire con la data zero il prossimo 11 luglio (ne abbiamo parlato qui).

Sul palco, Fiorella Mannoia suonerà i suoi più grandi successi del suo repertorio e tante altre sorprese. Infatti, l’artista ha annunciato che sta anche lavorando a un singolo e chissà se non ce lo presenterà proprio alle Terme di Caracalla.