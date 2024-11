Ermal Meta annuncia il tour nei teatri italiani: ecco le date

Dopo il lungo tour estivo tenuto quest’anno, Ermal Meta guarda al 2025 e annuncia un tour teatrale. L’inizio della tournée è previsto con la data zero il 28 marzo 2025 al Teatro Mancinelli di Orvieto. L’artista toccherà poi tutta l’Italia, facendo tappa nei principali teatri da nord a sud.

Ermal Meta torna ad esibirsi in teatro, proponendo il suo repertorio in una dimensione intima. Il tour si propone come un viaggio musicale che spazia dai successi di repertorio ai brani dell’ultimo album Buona Fortuna, uscito il 3 maggio 2024.

Ecco qui di seguito le date del tour ad oggi confermate:

28 marzo 2025 Orvieto (Tr) – Teatro Mancinelli – data zero;

29 marzo 2025 Isernia – Teatro Auditorium 10 Settembre 1943;

5 aprile 2025 Roma – Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone/ Sala Sinopoli;

11 aprile 2025 Brindisi – Teatro Verdi;

12 aprile 2025 Rende (Cs) – Teatro Garden;

14 aprile 2025 Napoli – Teatro Bellini;

17 aprile 2025 Firenze – Teatro Puccini;

18 aprile 2025 Ancona – Teatro Delle Muse;

26 aprile 2025 Milano – Teatro Carcano;

30 aprile 2025 Torino – Teatro Colosseo;

3 maggio 2025 Brescia – Teatro Dis_Play;

5 maggio 2025 Bologna – Teatro Duse.

Ermal Meta live, i biglietti

I biglietti del tour 2025 di Ermal Meta, organizzato e prodotto da Friends and Partners e Vertigo, sono già in vendita su TicketOne e nelle prevendite abituali.

