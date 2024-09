Dopo l’uscita del singolo e in attesa del nuovo disco, Marco Masini annuncia tre speciali date evento nei palasport

Non sono finite le sorprese per i fan di Marco Masini, che dopo l’uscita del singolo “Allora ciao” il 13 settembre e l’annuncio del nuovo disco “10 amori“, fuori il prossimo 4 ottobre, torna anche a esibirsi dal vivo nei palasport per tre date evento, a ottobre 2025, con il tour “10 amori live 2025“.

L’annuncio arriva pochi giorni dopo il 60° compleanno del cantautore, che ha voluto festeggiare insieme ai fan con uno speciale evento al Teatro Fiesole di Firenze il 21 settembre.

“La cosa più bella di questo ritorno sarà l’attesa. L’attesa che ti separa dal respirare di nuovo quell’odore respirato a 30 anni, l’attesa di quell’urlo indimenticabile che provi la prima volta che incroci migliaia di occhi, l’attesa di quell’emozione che ti permette di sentire davvero tua la vita. Questa vita. Vissuta per voi e con voi!” racconta Marco Masini.

Il cantautore porterà live alcuni brani estratti dal suo nuovo progetto artistico nonché i suoi più grandi successi; insieme a lui sul palco Massimiliano Agati (batteria e percussioni), Alessandro Magnalasche (chitarra elettrica), Cesare Chiodo (direzione musicale e basso elettrico), Lapo Consortini (chitarra acustica e ideazioni sonore), Stefano Cerisoli (chitarra elettrica) e Antonio Iammarino (tastiere, pianoforte).

marco masini – 10 amori live 2025: le date

Di seguito le tre date evento del tour “10 amori live 2025”, prodotte e organizzate da Friends & Partners, Momy Records e Concerto Music:

18 ottobre 2025 – ROMA, Palazzo dello Sport

24 ottobre 2025 – MILANO, Unipol Forum

25 ottobre 2025 – FIRENZE, Nelson Mandela Forum

I biglietti saranno disponibili dalle 12 di domani, 24 settembre, in anteprima per gli iscritti al Fan Club; sempre da domani, alle 18, aprirà la vendita generale su Ticketone e nei punti vendita fisici.

Foto di copertina di Cosimo Buccolieri