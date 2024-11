Dopo i 17 sold out nei palazzetti, Max Pezzali annuncia uno speciale show di Capodanno al Forum di Milano

Max Pezzali continua la sua ondata di successo inarrestabile, e dopo i 17 palazzetti andati sold out in pochissimo tempo, il cantautore annuncia una nuova speciale data del tour Max Forever: il 31 dicembre sarà all’Unipol Forum di Milano per festeggiare il Capodanno con i suoi fan.

Lo show proseguirà anche dopo la mezzanotte con un brindisi e sarà arricchito per l’occasione da un indimenticabile Deejay Time in compagnia di Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, per festeggiare l’arrivo del 2025.

La notizia arriva proprio a poche settimane dall’annuncio di un altro grande evento, il “Max Forever – Grand Prix“, un imperdibile live completamente nuovo e diverso dagli altri, che porterà l’artista il 12 luglio 2025 all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Inoltre, è nato anche un comic book ispirato a questo evento, presentato lo scorso 30 ottobre al Lucca Comics&Games 2024.

Sale quindi a 18 il numero di concerti che vedranno Max Pezzali sul palco questo inverno, 17 dei quali già sold out: con il tour “Max Forever – Questo Forum non è un Albergo” arriverà all’Unipol Forum di Milano il 28, 29, 30, 31 dicembre 2024 e il 3, 4, 5, 7, 8, 9, e 10 gennaio 2025, e proseguirà poi con il “Max Forever – Questo Pala non è un Albergo“, al Palazzo dello Sport di Roma, il 24, 25, 26, 28, 29 gennaio e l’1 e il 2 febbraio 2025.

In totale i biglietti venduti sono 180 mila, che si aggiungono ai 400 mila della tournée negli stadi della scorsa estate.

I biglietti per il nuovo speciale show “Max Forever – Capodanno Edition” di Max Pezzali sono disponibili online da oggi, 5 novembre, alle 14, mentre nei punti vendita fisici autorizzati dalle 11 di domenica 10 novembre.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI