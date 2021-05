Classifica Spotify Settimana #20: nelle charts Amici, Franco Battiato ed Eurovision!

La classifica Spotify di questa settimana propone tre temi ben distinti. Da una parte c’è il netto dominio dei brani provenienti dall’edizione di Amici terminata una settimana fa. Poi, non si può non ricordare Franco Battiato, recentemente scomparso, artista molto presente negli ascolti in streaming.

Nella Top Viral, invece, è l’Eurovision Song Contest a farla da padrone. Primo posto, a sorpresa, per i Go_A, rappresentanti dell’Ucraina.

Scopriamo le charts nel dettaglio partendo, come di consueto, dalla classifica Spotify Top 50!

CLASSIFICA SPOTIFY TOP 50

1 – Malibu – Sangiovanni – 7.063.285

2 – Loca – Aka 7even – 3.588.980

3 – Lady – Sangiovanni – 3.265.525

4 – Tutta La Notte – Sangiovanni – 3.003.311

5 – Nuovo Range (Con Sfera Ebbasta) – Rkomi, Junior K – 2.912.609

6 – Mi Manchi – Aka 7even – 2.382.363

7 – Las Vegas – Tancredi – 2.108.651

8 – Partire Da Te – Rkomi – 2.052.748

9 – 0 Passi – Deddy – 1.992.017

10 – Ti Raggiungerò – Fred De Palma – 1.691.896

11 – La Genesi Del Tuo Colore – Irama – 1.577.927

12 – Friday (Feat. Mufasa & Hypeman) – Dopamine Re-Edit – Riton, Nightcrawlers – 1.567.355

13 – Voce – Madame – 1.524.748

14 – 10 Ragazze (Con Ernia) – Rkomi, Mace – 1.485.640

15 – La Canzone Nostre (Con Blanco & Salmo) – Mace – 1.470.231

16 – Hype – Sangiovanni – 1.449.757

17 – Notti In Bianco – Blanco – 1.429.381

18 – Luna Piena (Con Irama) – Rkomi, Shablo – 1.416.844

19 – Montero (Call Me By Your Name) – Lil Nas X – 1.342.335

20 – Guccy Bag – Sangiovanni – 1.325.497

21 – Yo No Sé – Rvfv – 1.265.819

22 – Il Cielo Contromano – Deddy – 1.248.632

23 – Musica Leggerissima – Colapesce, Dimartino – 1.176.330

24 – Your Love (9pm) – Atb, Topic, A7s – 1.089.394

25 – Peaches (Feat. Daniel Caesar & Giveon) – Justin Bieber – 1.059.101

26 – Body (Remix) [Feat. Capo Plaza & Rondodasosa] – Tion Wayne, Russ Millions – 1.051.019

27 – La Prima Estate – Deddy – 996.596

28 – Buongiorno Vita – Ultimo – 981.271

29 – Maledetta Primavera – Sangiovanni – 980.318

30 – Diecimilavoci (Con Ariete) – Rkomi – 965.479

31 – Fantasmi (Feat. Geolier & Marracash) – Ty1 – 960.980

32 – Hecha Pa’ Mi – Boza – 929.849

33 – Zitti E Buoni – Måneskin – 921.708

34 – Ferma A Guardare (Feat. Pinguini Tattici Nucleari) – Ernia – 921.616

35 – Parlami – Fasma, Gg – 918.723

36 – Marocchino – Baby Gang – 918.461

37 – Chiamami Per Nome – Francesca Michielin, Fedez – 893.590

38 – Cancelli Di Mezzanotte (Con Chiello_Fsk) – Rkomi – 842.563

39 – Boy (Feat. Rondodasosa) – Baby Gang, Bobo – 830.348

40 – Ho Spento Il Cielo (Con Tommaso Paradiso) – Rkomi – 807.259

41 – Me O Le Mie Canzoni? (Con Gazzelle) – Rkomi, Night Skinny – 780.160

42 – Meteoriti – Mr.Rain – 758.951

43 – Follow You – Imagine Dragons – 757.324

44 – Dieci – Annalisa – 750.207

45 – Rapina (Feat. Neima Ezza) – Baby Gang – 749.016

46 – La Mia Storia – Shiva – 725.641

47 – Fiamme Negli Occhi – Coma_Cose – 723.403

48 – Bed – Joel Corry, Raye, David Guetta – 717.809

49 – E Te Veng’ A Piglià – Liberato – 711.508

50 – Dubai – Rondodasosa, Nko – 706.938

