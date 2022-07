Classifica Radio Earone settimana 27: i Pinguini tornano sul podio. È di Irama la più alta nuova entrata

Classifica radio EarOne settimana 27 del 2022… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

E siamo alla quarta settimana, non consecutiva, al vertice per La Dolce vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei, brano che sembra non conoscere rivali per il titolo di tormentone dell’estate salvo per il nuovo singolo della band rivelazione discografica degli ultimi tre anni. I Pinguini Tattici Nucleari.

Andiamo subito a scoprire la Top 20 nel dettaglio…

CLASSIFICA RADIO EARONE SETTIMANA 27

Scende alla #20 West Coast degli Onerepublic (-1), guadagna ben undici posizioni e si porta alla #19 Pare di Ghali Feat. Madame (+11), alla #18 troviamo Supermodel di Måneskin (-2) mentre sale alla #17 Nostalgia di Blanco (+5).

Scende alla #16 2Step di Ed Sheeran Feat. Madame (-5), entra in top20, per la precisione alla #15, Ama di Eros Ramazzotti (+10), sale di una posizione Piove in discoteca di Tommaso Paradiso (+1),

alla #13 Don’T You Worry dei Black Eyed Peas Feat. Shakira & David Guetta (-3).

Seguono, in salita alla #12, Sensibile All’Estate di Jovanotti, Sixpm (+5) e, alla #11, No Stress di Marco Mengoni (-4).

Veniamo alla Top 10 dove, tra i brani dell’estate entra in decima posizione Tropicana dei Boomdabash Feat. Annalisa (+2), alla #9 grande salita per Stelle di Fabri Fibra e Maurizio Carucci (+9), alla #8 Camera 209 di Alessandra Amoroso e Db Boulevard (+1).

Sale alla #7 As It Was di Harry Styles (+1), alla #6 scende Litoranea di Elisa con Matilda De Angelis (-2), alla #5 troviamo Tribale di Elodie (-2) e alla #4 Superstar di Darin (+2).

Veniamo al podio dove scende alla #3 About Damn Time di Lizzo (-1), risale alla #2 Giovani Wannabe dei Pinguini Tattici Nucleari (+3) e ritroviamo stabile alla #1 La Dolce Vita di Fedez, Tananai, Mara Sattei (=).

Clicca su continua per scoprire gli altri brani italiani presenti nella Top 50 EarOne.