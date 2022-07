Classifica Radio EarOne settimana 26: Elodie porta sul podio anche “Tribale”. Carl Brave e Noemi più alta nuova entrata

Classifica radio EarOne settimana 26 del 2022… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

Continua il dominio in radio de La Dolce vita, brano che già si candida alla vittoria del Power Hits Estate 2022. Elodie, da diverso tempo diventata regina delle radio, porta il suo ultimo singolo sul podio.

Andiamo subito a scoprire la Top 20 nel dettaglio…

CLASSIFICA RADIO EARONE SETTIMANA 26

Perde ben 10 posizioni questa settimana In My Head di 24Kgoldn Feat. Travis Barker che troviamo alla #20 (-10). Stabile alla #19 West Coast degli Onerepublic (=), alla #18 sale fino a conquistare la Top 20 Stelle di Fabri Fibra e Maurizio Carucci (+12). Sono ben 23 invece le posizioni guadagnate rispetto al debutto di settimana scorsa da Sensibile All’Estate di Jovanotti che occupa la numero #17 (+23).

Scendono alla #16 i Måneskin con Supermodel (-2), alla #15 Piove In Discoteca di Tommaso Paradiso (-2), alla #14 Hold My Hand di Lady Gaga (-3) e alla #13, con un balzo di quattordici posizioni, Vieni nel mio cuore di Ultimo. Si avvicina alla Top 10 Tropicana dei Boomdabash Feat. Annalisa (+9) e alla #11 troviamo 2Step di Ed Sheeran Feat. Ultimo (+1).

Veniamo alle prime dieci posizioni dove, con gran salto in avanti, troviamo alla #10 Don’T You Worry dei Black Eyed Peas Feat. Shakira & David Guetta (+14). Stabile alla #9 Camera 209 di Alessandra Amoroso e Db Boulevard (=), in discesa alla #8 As It Was di Harry Styles (-6) e alla #7 No Stress di Marco Mengoni (-1).

Sale alla #6 Superstar di Darin (+1), stabili alla #5 i Pinguini Tattici Nucleari con Giovani Wannabe (=) e alla #4 scende dal podio Litoranea di Elisa con Matilda De Angelis (-1).

Sale sul podio, pronta a replicare il successo di Bagno a mezzanotte, Elodie con Tribale (+5), la precedono Lizzo con About Damn Time (+2) e La Dolce Vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei ancora stabile alla #1 (=).

Clicca su continua per scoprire gli altri brani italiani presenti nella Top 50 EarOne.