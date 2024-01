La SuperClassifica 03/2024: plebiscito per i Club Dogo e portano in trionfo Islands Records con Sfera

La SuperClassifica di All Music Italia settimana 03 del 2024 (dal 12/01/2023 al 18/01/2024): .

Attraverso un’elaborazione delle posizioni nelle principali classifiche di consumo in Italia – FIMI/GfK (album e singoli) e TikTok Italia – nascono quattro diverse charts, brani, artisti, etichette e distributori che danno vita a La SuperClassifica di All Music Italia nata per fornire una visuale a 360° sul gradimento della musica in Italia.

Per una sintesi della nota metodologica vi rimandiamo a questo articolo. Troverete invece a fine articolo la modalità per richiedere la versione completa.

LA SUPERCLASSIFICA DI ALL MUSIC ITALIA 03/2024

Plebiscito per i Club Dogo che aprono l’anno con un trionfo di pubblico e di critica. Non debutta solo al primo posto della classifica Top 100 FIMI in tutte le categorie – Album, Fisico e Singoli- ma anche ne La Superclassifica di All Music Italia.

Degli 11 brani dell’album della reunion Club Dogo, 7 sono nella nostra Top 10 ed il podio è tutto loro, con una totalità di punteggio dettato al 100% da FIMI.

A cedere il passo, tra gli altri brani, c’è “Petit Fou Fou” di Rhove & Anna che scende al 4° posto con un punteggio che vede una importante presenza della classifica della piattaforma cinese con un punteggio del 69%.

Rileviamo ancora una volta la scarsa presenza del cantautorato italiano che con brani datati come “Più Bella Cosa” di Ramazzotti (posizione #21), “Figli delle Stelle” di Alan Sorrenti (posizione #29) e “Tu non mi basti mai” di Lucio Dalla (posizione #37) tengono testa alla scena urban grazie ad una totalità di punteggio del 100% legata alla classifica di TikTok.

BRANI

Nato Per Questo – Club Dogo & Marracash (N.E.) (Island – distribuzione Universal Music) Milly – Club Dogo & Sfera Ebbasta (N.E.) (Island – distribuzione Universal Music) C’Era Una Volta In Italia – Club Dogo (N.E.) (Island – distribuzione Universal Music) Petit Fou Fou – Rhove & Anna (-1) (Emi – distribuzione Universal Music) Mafia Del Boom Bap – Club Dogo (N.E.) (Island – distribuzione Universal Music) No Love – Numb (+1) (Feelings – distribuzione Altafonte) King Of The Jungle – Club Dogo (N.E.) (Island – distribuzione Universal Music) Rossofuoco – Mida (-6) (Amici 23 – distribuzione The Orchard) Malafede – Club Dogo (N.E.) (Island – distribuzione Universal Music) Soli A Milano – Club Dogo & Elodie (N.E.) (Island – distribuzione Universal Music)

GLI ARTISTI

Nel mondo pop, quando esce un album è normalmente il singolo in promozione ad essere attenzionato e piano piano vengono scoperti gli altri brani, con l’ausilio della casa discografica e delle radio che mese dopo mese lanciano altre due o tre tracce che trainino l’album.

Questo non accade evidentemente sulla scena rap e così grazie all’utilizzo dello streaming tutte le tracce sono ascoltabili ed infatti questo accade. Uno può essere il brano di lancio, ma di fatto tutte le canzoni vengono sentite simultaneamente.

Sarà forse questo il motivo per cui, sulla base della nostra metodologia di rilevazione, i Club Dogo, freschi di uscita, balzano direttamente in vetta alla classifica degli artisti più ascoltati. La scorsa settimana era accaduto con Simba La Rue e così anche con Sfera Ebbasta e con la coppia Salmo/Noyz Narcos.

Club Dogo (N.E.) Sfera Ebbasta (=) Marracash (+10) Anna (=) Simba La Rue (-4) Geolier (-3) Artie 5Ive (+12) Calcutta (=) Rhove (+5) Elodie (+12)

