Classifiche di vendita FIMI settimana 11: Tananai per la prima volta su podio degli album. Tra i singoli Laura Pausini si ferma alla #75

Hit Parade – Classifica di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 11 del 2023.

Ecco le classifiche FIMI dal 10/03/2023 al 16/03/2023.

Dopo tre settimane in vetta alla classifica degli album più venduti Alba, l’album di Ultimo, scende alla #6. Torna in vetta Lazza seguito da Geolier e Tananai sale per la prima volta sul podio. Ingrasso fuori dal podio per il nuovo album di Miley Cyrus.

Tutto stabile per quel che riguarda i singoli con Lazza, Mr. Rain e Marco Mengoni sul podio. Anche qui Tananai sale. Debutta alla #21 Idem, nuovo singolo di Gazzelle mentre Laura Pausini si ferma alla #75 con Un buon inizio.

Nei vinili Miley Cyrus entra alla #2 fermata dal mitico The Dark Side of the moon.

