Classifiche di vendita FIMI settimana 51: Lazza torna in testa con “Sirio”… è la 18esima settimana nel 2022!

Classifica album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 51 del 2022.

Ecco le classifiche FIMI dal 16/12/2022 al 22/12/2022.

Con l’uscita della nuova edizione di Sirio, Sirio (Concertos), Lazza ritorna in vetta alla classifica degli album più venduti della settimana. Ed è la sua 18esima settimana non consecutiva nel 2022.

Resistono sul podio i Pinguini Tattici Nucleari con Fake News e Shiva con Milano Demons. Straordinaria anche la tenuta alla #4 di Francesco Guccini.

La più alta nuova entrata della settimana è Sete, il nuovo disco di Mezzosangue, alla #7.

Scende alla #8 dopo l’ingresso alla #3 il nuovo disco di Jovanotti mentre riguadagna ben 37 posizioni Battito infinito di Eros Ramazzotti che sale alla #25.

Per quel che riguarda i singoli Bizarrap & Quevedo rimangono stabili alla #1 mentre Lazza risale col singolo Panico anche qui passando dalla #16 alla #2. Tutte le nuove versioni dei brani contenuti nell’ultimo album rapper risalgono in classifica e tre sono in Top 10.

Chiude il podio l’immancabile All I Want for Christmas is you di Mariah Carey che molto probabilmente conquisterà la vetta nella settimana di Natale.

E se Guccini resiste negli album nei vinili si prende la prima posizione della classifica. Chiudono il podio i Pinguini e il disco di Mezzosangue.

Puoi scoprire le classifiche cliccando in basso sulla voce corrispondente.