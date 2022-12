Prima di Sanremo 2023 Lazza da una nuova veste, piano, voce e archi, alle canzoni di “Sirio”

Lazza nuovo album in arrivo… o meglio una nuova versione dell’album da record Sirio…. Sirio (Concertos).

Una bella notizia per i fan del rapper amante della musica classica che arriva dopo quella del debutto al Festival di Sanremo. Lazza sarà infatti in gara a febbraio nella 73a edizione del Festival. Ma prima è tempo di nuovi vestiti per i pezzi del suo ultimo disco, progetto certificato con il triplo disco di platino, oltre 600 milioni di streaming e il primato di disco più ascoltato del 2022 su Spotify. Un disco che ha stazionato per 17 settimane consecutive, complice anche il periodo estivo, al primo posto della classifica FIMI.

SIRIO (Concertos) sarà disponibile per Island Records in fisico e digitale da venerdì 16 dicembre. All’interno di questa speciale edizione 8 dei suoi brani più iconici in un’inedita versione piano, voce e archi, con pianoforte interamente suonato dall’artista.

Ricordiamo infatti che l’artista unisce una solida preparazione musicale all’attitudine dirompente da freestyler.

Lazza sirio (Concertos) tracklist

SIRIO (Concertos) sarà disponibile nei formati Doppio CD Autografato, Doppio Vinile Autografato, Doppio CD Standard e Doppio Vinile Standard.

Ecco la tracklist del progetto: