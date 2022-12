Classifica provvisoria delle canzoni più passate in radio nel 2022: i Pinguini primi ma gli artisti più amati sono Jovanotti, Elisa, Mengoni ed Elodie

Classifica canzoni più passate in radio nel 2022. Come consuetudine EarOne ha svelato in anticipo la classifica provvisoria dei brani più passati nelle radio italiane nel corso dell’anno.

Del resto a due settimane dall’inizio del 2023 è tempo di bilanci anche per l’airplay, ovvero per le classifiche delle canzoni più ascoltate alla radio. I dati rivelati comprendono il periodo tra l’1 gennaio 2022 e il 13 dicembre 2022 e si basano sul monitoraggio di un campione di oltre 180 emittenti, rappresentativo dell’audience radiofonica e televisiva italiana (dati audience Tavolo Editori Radio e Auditel).

Andiamo allora a scoprire subito un po’ di dati elaborati da All Music Italia su quelli mandati da EarOne.

I Pinguini Tattici Nucleari sono al comando della classifica. È infatti la loro Giovani Wannabe il brano più passato dalle radio italiane nel 2022. La grande sorpresa però è Elodie che si conferma ancora una volta regina indiscussa. La cantante occupa sia la seconda che la terza posizione della classifica.

Se invece andiamo a contare i passaggi relativi a tutti i brani degli artisti presenti in classifica è Jovanotti l’artista più trasmesso. Questo grazie a quattro singoli, I love you baby, Sensibile all’estate, La Primavera e Se lo senti lo sai, e un featuring (con Elisa in Palla al Centro).

Al secondo posto troviamo proprio Elisa con quattro brani: Litoranea, Palla al centro, la sanremese O forse sei tu e Seta. Terzo posto con Marco Mengoni con tre brani e a seguire altre due donne: Madame (4 canzoni di cui tre feat in pezzi altrui) ed Elodie (3 canzoni di cui un feat).

La Top 10 degli artisti più trasmessi prosegue così:

6. Rkomi

7. Pinguini Tattici Nucleari

8. Fabri Fibra

9. Coez

10. Fedez

Classifica canzoni più passate in radio nel 2022. Da Sanremo alle donne…

E le canzoni di Sanremo 2022 come si sono comportate in radio vista la netta preferenza di Amadeus per brani radiofonici? Abbastanza bene… il primo brano è Ciao ciao de La Rappresentante di lista che, alla settima posizione, precede di pochissimo, quello dei vincitori del Festival ovvero Brividi di Mahmood & Blanco. Chiude il podio Dove si balla di Dargen D’Amico alla #17.

A seguire in Top 50 troviamo Elisa alla #33, Insuperabile di Rkomi (#34), Ovunque sarai di Irama (#39), Farfalle di Sangiovanni (#41), Domenica di Achille Lauro (#48) e il veterano Gianni Morandi alla #49 con Apri tutte le porte.

Sono quindi 9 su 25 i brani della kermesse presenti in Top 50. Numero che sale a #13 se si conta l’intera Top 100.

Se nello streaming le donne della musica italiana fanno fatica, nelle radio la situazione è leggermente migliore. Nella Top 10 occupano cinque posizioni: 2 Elodie, quindi Mara Sattei in trio, una Elisa e infine La Rappresentante di lista. Presenti in Top 20 anche due volte Annalisa, con Tropicana insieme ai Boomdabash e con Bellissima, e Alessandra Amoroso.

Considerando la Top 100 tra brani singoli, duetti e terzetti, creati per l’occasione o meno, in totale troviamo 18 presenze femminili e 54 maschili (e un duo misto).

Ma detto questo andiamo a scoprire la Top 100 delle Classifica canzoni più passate in radio nel 2022 (provvisoria).