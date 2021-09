Certificazioni FIMI settimana 37: Blanco oro in una settimana ma non solo. Nuovi traguardi per Ligabue, Vasco, Tedua...

Certificazioni FIMI settimana 37 del 2021.

Del record di Blanco vi abbiamo già parlato in un altro articolo. Ma questa settimana arrivano nuovi traguardi per Tedua, Ligabue, Vasco Rossi e diverse hit dell’estate 2021. Andiamo subito a scoprire le nuove certificazioni.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

SESTO DISCO DI PLATINO per le oltre 420.000 unità italiane di Dance Monkey di Tones and I.

DISCO DI PLATINO per You are the reason di Calum Scott (2018) e Love tonight di Shouse.

DISCO D’ORO per Industry baby di Lil Nas X & Jack Harlow per White flag brano di Dido uscito nel 2003.

ALBUM INTERNAZIONALI

Un solo album internazionale conquista una certificazione in Italia questa settimana. Si tratta di Whatever people say I am, That’s what I’m not degli Arctic Monkey del 2006.

