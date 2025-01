Un palco dinamico e tecnologico per Sanremo 2025: la scenografia cambierà per ogni canzone

Dopo i cinque anni di Amadeus con l’architetto Gaetano Castelli coadiuvato dalla figlia, per la scenografia di Sanremo 2025 Carlo Conti ha scelto di affidarsi alla visione futuristica dell’architetto Riccardo Bocchini.

La scenografia del Festival di Sanremo 2025 è stata svelata nelle scorse ore. Ribattezzata “Techno Hall”, il progetto si basa sulla semplicità e l’armonia, con un concept completamente trasformabile, grazie all’unione tra grafica e illuminotecnica. Questo effetto innovativo sarà reso possibile dalle cosiddette “pareti/scultura”, capaci di cambiare forma in tre dimensioni.

La scenografia di Sanremo 2025 sarà dinamica e in continua evoluzione, adattandosi a ogni esibizione. Le pareti sceniche, infatti, si torceranno e cambieranno forma per creare atmosfere diverse, enfatizzando le emozioni di ogni brano in gara. Inoltre, sipari, lampadari e tende tecnologiche, che scenderanno dall’alto, contribuiranno a una scenografia mutevole e immersiva.

Al riguardo l’Architetto Riccardo Bocchini ha dichiarato:

“Le pareti della scenografia si torceranno in tre dimensioni, tutto in un’essenzialità di linee, alla ricerca di una pulizia e di un’eleganza delle immagini. Un’eleganza di una scena armonica che abbraccerà gli spettatori, trasferendo emozioni, e un’eleganza della forma che, attraverso le movimentazioni elettromeccaniche, si trasformerà al servizio delle canzoni, riuscendo perfino a sparire completamente».

Per gli amanti della scala, non certe le donne in gara che dovranno scenderla, è confermato questo elemento iconico. La nuova edizione la vedrà trasformarsi grazie a soluzioni tecnologiche che ne permetteranno il movimento e la personalizzazione durante le serate.

Nel frattempo è stata svelata anche quale sarà la sigla di questa edizione del Festival… ed è di Gabry Ponte (qui la notizia).